Noruega confisca buque ruso en Svalbard para cumplir laudo arbitral a favor de Ucrania

FOTO: Noruega incauta un buque ruso para cobrar laudo arbitral de 4.220 millones a favor de Ucrania

OSLO, Noruega — El miércoles, las autoridades de Noruega realizaron la incautación de un buque ruso en el archipiélago ártico de Svalbard, a solicitud de la empresa Naftogaz de Ucrania, en un esfuerzo por hacer cumplir un laudo arbitral que asciende a 4.220 millones de dólares.

Naftogaz busca recuperar esta suma tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la consiguiente incautación de activos energéticos ucranianos, que incluyen yacimientos de gas y gasoductos.

Un tribunal arbitral en La Haya había dictado en 2023 la orden a Rusia de pagar 4.220 millones de dólares a la empresa estatal ucraniana por la confiscación ilegal de sus activos en Crimea.

Ante la negativa de Moscú a cumplir con el laudo, Naftogaz ha recurrido a tribunales nacionales para obtener órdenes que permitan la incautación de activos comerciales rusos.

El director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko, expresó: "Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea. Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo".

La incautación del buque ruso, denominado Professor Molchanov, se llevó a cabo tras una orden emitida por el tribunal de distrito de Nord-Troms el 31 de agosto, según indicó el gobernador de Svalbard, Lars Fause, en un comunicado oficial.

Una vez incautado, el buque no podrá abandonar su ubicación actual en Barentsburg, Svalbard.

El Professor Molchanov es utilizado para cruceros comerciales de expedición, incluyendo viajes a Svalbard.