Noruega confisca buque ruso en Svalbard para cumplir laudo arbitral a favor de Ucrania
Las autoridades noruegas confiscaron un buque ruso en Svalbard por un laudo arbitral de 4.220 millones de dólares a favor de Ucrania. La medida responde a la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.
FOTO: Noruega incauta un buque ruso para cobrar laudo arbitral de 4.220 millones a favor de Ucrania
OSLO, Noruega — El miércoles, las autoridades de Noruega realizaron la incautación de un buque ruso en el archipiélago ártico de Svalbard, a solicitud de la empresa Naftogaz de Ucrania, en un esfuerzo por hacer cumplir un laudo arbitral que asciende a 4.220 millones de dólares.
Naftogaz busca recuperar esta suma tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la consiguiente incautación de activos energéticos ucranianos, que incluyen yacimientos de gas y gasoductos.
Un tribunal arbitral en La Haya había dictado en 2023 la orden a Rusia de pagar 4.220 millones de dólares a la empresa estatal ucraniana por la confiscación ilegal de sus activos en Crimea.
Ante la negativa de Moscú a cumplir con el laudo, Naftogaz ha recurrido a tribunales nacionales para obtener órdenes que permitan la incautación de activos comerciales rusos.
El director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko, expresó: "Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea. Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo".
La incautación del buque ruso, denominado Professor Molchanov, se llevó a cabo tras una orden emitida por el tribunal de distrito de Nord-Troms el 31 de agosto, según indicó el gobernador de Svalbard, Lars Fause, en un comunicado oficial.
Una vez incautado, el buque no podrá abandonar su ubicación actual en Barentsburg, Svalbard.
El Professor Molchanov es utilizado para cruceros comerciales de expedición, incluyendo viajes a Svalbard.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Las autoridades noruegas incautaron un buque ruso a pedido de Naftogaz para hacer cumplir un laudo arbitral de 4.220 millones de dólares.
¿Quién solicitó la incautación?
La incautación fue solicitada por la empresa ucraniana Naftogaz.
¿Cuándo se emitió el laudo arbitral?
El laudo arbitral fue emitido en 2023 por un tribunal en La Haya.
¿Dónde se realizó la incautación?
La incautación se llevó a cabo en el archipiélago de Svalbard, Noruega.
¿Por qué se llevó a cabo la incautación?
Se realizó para recuperar activos ucranianos confiscados tras la anexión de Crimea por parte de Rusia.
[Fuente: AP]