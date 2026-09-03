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La historia de Makasi: un viaje desde el Congo hacia el mundo

En "Te di la mano", la narrativa de un viaje que conecta el pasado y presente a través de la voz de una mujer del Congo.

03/09/2026 | 05:00Redacción Cadena 3

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La historia de Makasi: un viaje desde el Congo hacia el mundo

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La novela "Te di la mano" nos transporta al Congo de 1908, donde la protagonista, Makasi, es una mujer cuya existencia pasa desapercibida para muchos. Sin embargo, su anhelo de que su voz resuene en el mundo es un sueño que la impulsa a desafiar su realidad. A través de su historia, el lector es invitado a reflexionar sobre el poder de la voz y la importancia de ser escuchado.

El relato de Makasi no solo es un viaje personal, sino también un recorrido por la historia de su tierra, marcada por la explotación de recursos como el caucho, el cobre y el cobalto. Estos elementos han sido fundamentales en el desarrollo de la tecnología y la industria moderna, y su conexión con la vida de Makasi nos recuerda que el pasado y el presente están entrelazados de maneras complejas.

A medida que la historia avanza, el sueño de Makasi trasciende las fronteras del Congo y se expande hacia lugares tan diversos como las casas comunales soviéticas, la periferia de Milán, la costa irlandesa y los rascacielos de Londres. Este viaje geográfico y temporal revela que, aunque la historia de Makasi puede parecer distante, está íntimamente conectada con nuestras propias vidas y luchas.

La obra, publicada por la editorial SALAMANDRA en 2026, se inscribe dentro del género de la narrativa contemporánea, ofreciendo una prosa rica y evocadora que invita a la reflexión. La voz de Makasi resuena con fuerza en un mundo que a menudo silencia a las mujeres y a aquellos que provienen de contextos marginados. En un momento en que la búsqueda de la equidad y la justicia social es más relevante que nunca, la historia de Makasi se convierte en un faro de esperanza y resistencia.

"Te di la mano" no solo es un relato sobre la lucha de una mujer por ser escuchada, sino también una exploración de cómo nuestras historias individuales están entrelazadas con las narrativas colectivas de nuestros países y del mundo. La obra invita a los lectores a cuestionar su propia relación con la historia y a reconocer el impacto que nuestras voces pueden tener en la construcción de un futuro más justo.

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