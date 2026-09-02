Piedad Bonnett, la escritora colombiana que recibió el Premio Internacional de las Letras ExLibris 2026

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) - La escritora colombiana Piedad Bonnett ha sido reconocida con el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, un galardón que destaca su trayectoria y contribución a la literatura en español. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 25 de septiembre, durante la novena edición de la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, en España.

Bonnett, oriunda de Amalfi, Antioquia, nacida en 1951, ha construido una amplia trayectoria que incluye poesía, novela, dramaturgia, ensayo y crítica literaria. A lo largo de más de tres décadas, ha publicado obras como De círculo y ceniza, Nadie en casa, Ese animal triste, Explicaciones no pedidas y Los habitados, además de novelas como Después de todo, El prestigio de la belleza, Donde nadie me espere y Qué hacer con estos pedazos.

Uno de los libros más destacados en su trayectoria es Lo que no tiene nombre (2013), una obra de carácter autobiográfico que aborda temas como la enfermedad mental y la muerte de su hijo. Este libro reafirma su estilo de escritura centrado en la exploración de la intimidad, el duelo, las relaciones familiares y las complejidades de la vida cotidiana.

La autora ha sido galardonada con otros importantes premios internacionales, como el Premio Casa de América de Poesía Americana, el Premio José Lezama Lima de Poesía y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que obtuvo en 2024 por su obra poética en su totalidad.

La entrega del ExLibris se realizará en la Fundación Mediterráneo de Murcia, donde Bonnett participará en diversas actividades relacionadas con su obra. Ese mismo día, se espera su presencia en el ciclo "Autores de éxito", que tendrá lugar en la Biblioteca Regional.

La Semana Internacional de las Letras ExLibris Murcia se llevará a cabo del 21 al 27 de septiembre y contará con la participación de más de 160 autores, poetas y artistas, con una programación que incluirá presentaciones de libros, conferencias, mesas redondas, paseos literarios, cine, música y poesía.

Junto a Bonnett, la edición 2026 también reconocerá a la Librería Lello de Oporto con el Premio Fomento a la Lectura y a Norma Editorial con el Premio Editorial ExLibris.