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Villarruel visitó una metalúrgica y reivindicó la industria nacional en pleno Día de la Industria

La Vicepresidenta recorrió una empresa de Ituzaingó que emplea a más de 200 personas. La actividad se produjo en medio de sus diferencias públicas con Javier Milei.

02/09/2026 | 15:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Villarruel visitó una metalúrgica y reivindicó la industria nacional en pleno Día de la Industria.

FOTO: Villarruel visitó una metalúrgica y reivindicó la industria nacional en pleno Día de la Industria.

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En el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó una empresa metalúrgica de Ituzaingó y reivindicó la producción y el empleo nacional, en un contexto de fuerte retracción del sector.

Villarruel recorrió Cíntolo Hermanos, una firma argentina fundada en 1932 que actualmente genera más de 200 puestos de trabajo en el conurbano bonaerense.

“Es parte de nuestra gran industria nacional”, destacó la Vicepresidenta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También resaltó la importancia de conocer de cerca a las empresas que producen, invierten y generan empleo, una definición que adquiere una dimensión política particular por las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei.

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La industria metalúrgica, en retroceso

La elección de una empresa metalúrgica no fue menor. El sector atraviesa una fuerte contracción, afectado por la caída del consumo interno, los costos y la competencia de productos importados.

De acuerdo con el último índice de producción de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), correspondiente a julio, la actividad se encuentra casi 20 puntos por debajo de los niveles de 2023.

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Además, durante los primeros siete meses de 2026, la producción metalúrgica acumuló una caída del 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

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El impacto también se trasladó al empleo: en los últimos 24 meses, el sector perdió alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

Villarruel volvió a marcar distancia de Milei

La visita se produjo pocos días después de una nueva confrontación pública entre Villarruel y Milei.

La Vicepresidenta había cuestionado declaraciones del Presidente y expresó su “genuina preocupación” por su estado y por lo que consideró “persecuciones imaginarias” que, según sostuvo, replica en Argentina y en el exterior.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respondió con un pedido para que Villarruel dé “un paso al costado” si no comparte el rumbo de la gestión y avance con su propio proyecto político.

En ese contexto, la actividad por el Día de la Industria funcionó como una nueva señal de diferenciación. Sin confrontar directamente con Milei, Villarruel eligió poner en primer plano a una empresa nacional, la producción y el empleo, en momentos en que la industria metalúrgica atraviesa uno de sus períodos de mayor contracción de los últimos años.

Lectura rápida

¿Qué evento se conmemora? En el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó una empresa metalúrgica.

¿Quién es la vicepresidenta? La vicepresidenta es Victoria Villarruel, quien destacó la importancia de la producción nacional.

¿Dónde tuvo lugar la visita? La visita se realizó en Ituzaingó, en la empresa Cíntolo Hermanos.

¿Cuál es la situación de la industria metalúrgica? La industria metalúrgica atraviesa una fuerte contracción, con una caída del 5,5% en producción en 2026.

¿Por qué es relevante esta visita? La visita es relevante por las diferencias políticas entre Villarruel y el presidente Milei en un contexto de crisis industrial.

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