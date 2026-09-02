FOTO: Villarruel visitó una metalúrgica y reivindicó la industria nacional en pleno Día de la Industria.

En el Día de la Industria, la vicepresidenta Victoria Villarruel visitó una empresa metalúrgica de Ituzaingó y reivindicó la producción y el empleo nacional, en un contexto de fuerte retracción del sector.

Villarruel recorrió Cíntolo Hermanos, una firma argentina fundada en 1932 que actualmente genera más de 200 puestos de trabajo en el conurbano bonaerense.

“Es parte de nuestra gran industria nacional”, destacó la Vicepresidenta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También resaltó la importancia de conocer de cerca a las empresas que producen, invierten y generan empleo, una definición que adquiere una dimensión política particular por las diferencias que mantiene con el presidente Javier Milei.

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La industria metalúrgica, en retroceso

La elección de una empresa metalúrgica no fue menor. El sector atraviesa una fuerte contracción, afectado por la caída del consumo interno, los costos y la competencia de productos importados.

De acuerdo con el último índice de producción de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), correspondiente a julio, la actividad se encuentra casi 20 puntos por debajo de los niveles de 2023.

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Cíntolo Hermanos es una empresa metalúrgica argentina fundada en 1932, de encuentra en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, genera más de 200 puestos de trabajo y es parte de nuestra gran industria nacional.



Conocer de cerca empresas que producen, invierten y generan empleo… pic.twitter.com/Ki2QjsiS98 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 2, 2026

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Además, durante los primeros siete meses de 2026, la producción metalúrgica acumuló una caída del 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior.

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El impacto también se trasladó al empleo: en los últimos 24 meses, el sector perdió alrededor de 20.000 puestos de trabajo.

Villarruel volvió a marcar distancia de Milei

La visita se produjo pocos días después de una nueva confrontación pública entre Villarruel y Milei.

La Vicepresidenta había cuestionado declaraciones del Presidente y expresó su “genuina preocupación” por su estado y por lo que consideró “persecuciones imaginarias” que, según sostuvo, replica en Argentina y en el exterior.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respondió con un pedido para que Villarruel dé “un paso al costado” si no comparte el rumbo de la gestión y avance con su propio proyecto político.

En ese contexto, la actividad por el Día de la Industria funcionó como una nueva señal de diferenciación. Sin confrontar directamente con Milei, Villarruel eligió poner en primer plano a una empresa nacional, la producción y el empleo, en momentos en que la industria metalúrgica atraviesa uno de sus períodos de mayor contracción de los últimos años.