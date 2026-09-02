Continúan las deliberaciones del jurado en el caso de la madre que asesinó a sus hijos en Massachusetts

FOTO: Jurado sigue sin lograr un veredicto en el caso de la madre que asesinó a sus hijos en Massachusetts

PLYMOUTH, Massachusetts, EE.UU. — Los integrantes del jurado en el juicio por el asesinato de Lindsay Clancy han manifestado por segunda ocasión que no pueden llegar a un veredicto sobre su responsabilidad penal por la muerte de sus tres hijos. Sin embargo, el juez William Sullivan les ha solicitado que continúen deliberando.

Durante el quinto día de deliberaciones, Clancy observó con una expresión neutra al jurado mientras el juez explicaba que se encontraban en un punto muerto. Posteriormente, les envió de regreso para seguir discutiendo, tras brindarles instrucciones estándar que buscan motivarlos a alcanzar un consenso.

La exenfermera obstétrica de Massachusetts no niega haber estrangulado a sus tres hijos en su hogar en 2023. Sin embargo, su defensa sostiene que un estado de psicosis posparto influyó en su accionar, mientras que la fiscalía argumenta que Clancy era consciente de sus acciones.

Las deliberaciones del jurado se reanudaron el miércoles después de que el juez interrogara a los miembros uno por uno, tras el arresto de una mujer acusada de filmarlos al salir del tribunal el día anterior.

El juicio de Clancy, que ha sido transmitido en vivo, ha atraído un gran interés mediático, con reporteros y espectadores llenando la sala del tribunal. Este caso ha generado intensos debates sobre la culpabilidad de la madre y ha puesto de relieve cuestiones sobre la salud mental materna después del parto.

Qué ocurre si hay un juicio nulo

El jurado ha escuchado testimonios de familiares y médicos sobre el deterioro de la salud mental de Clancy en los meses previos a las muertes, incluyendo tratamientos con varios medicamentos y una breve estancia en un hospital psiquiátrico. Los expertos contratados por la defensa y la fiscalía han llegado a conclusiones opuestas sobre su estado psiquiátrico en el momento de los crímenes.

Si los jurados no logran llegar a un acuerdo, el juez podría declarar nulo el juicio. En ese caso, los fiscales tendrían que decidir si reintentan el caso, retiran los cargos o buscan un acuerdo con la defensa.

Si el jurado determina que Clancy es culpable, podría enfrentarse a condenas por asesinato o homicidio involuntario. En caso de ser absuelta, un juez podría ordenar su internamiento en un centro de salud mental si se considera que representa un peligro para la sociedad.

El abogado de Clancy expresó que el hecho de que el jurado continúe deliberando es una señal positiva. "El hecho de que no hayan declarado que terminaron es muy alentador. Están trabajando duro", indicó Kevin Reddington.

Detalles sobre la noche de las muertes

En un trágico giro, Clancy estranguló a sus hijos con bandas elásticas de ejercicio en el sótano de su casa y luego intentó quitarse la vida saltando desde una ventana del segundo piso, lo que le provocó una parálisis de la cintura para abajo. Sus defensores argumentan que escuchó voces que la instaban a cometer esos actos.

Por su parte, la fiscalía sostiene que ella envió deliberadamente a su esposo a hacer mandados para estar sola en casa, lo que ha llevado a cuestionar la seriedad de su intento de suicidio. Patrick Clancy, su esposo, ha manifestado en entrevistas que perdona a su exesposa, a quien considera enferma en lugar de malvada.

Incidente fuera del tribunal

Una mujer, identificada como Dawn Light, de 56 años, fue arrestada por intentar filmar a Clancy fuera del tribunal. Su abogada, Jennifer White, calificó el incidente como un "malentendido", afirmando que su cliente solo buscaba tomar una foto de Clancy y no interferir con los jurados.

La fiscal adjunta de distrito, Nicole Piacentini, expresó que la integridad del sistema judicial se ve comprometida por tales acciones. Light enfrenta cargos por intimidación de testigos y fue liberada sin fianza, pero se le prohibió acercarse al tribunal y a los testigos.

Las deliberaciones del jurado se reanudaron un día después del arresto, con el juez reiterando la importancia de seguir sus órdenes sobre la protección de los miembros del jurado. La situación ha añadido un nivel de tensión al caso ya complicado.