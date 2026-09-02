Por Adrián Simioni

En Estados Unidos también empezó la campaña electoral argentina. Aunque vamos a votar recién el año que viene, el Gobierno nacional encuentra dos temas que le vienen muy bien: Malvinas y el respaldo estadounidense a su política económica. Dos penales para tratar de empatar el partido.

El segundo asunto tiene un peso fundamental para el oficialismo: el apoyo del gobierno de Estados Unidos directamente al gobierno de Javier Milei.

La reunión de este martes entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, ratificó ese respaldo. Además, Bessent elogió públicamente las reformas argentinas durante una conversación con Larry Kudlow, conductor televisivo y exdirector del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos. El mensaje político fue contundente.

Lo venimos diciendo: vamos a votar el año que viene, pero el relato, el diagnóstico de la Argentina sobre el que vamos a votar, se está definiendo ahora. Y para el Gobierno es fundamental controlar la evolución de las variables financieras hasta las elecciones, porque eso define en gran medida el ánimo con que los argentinos llegamos a las urnas.

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Necesita acotar la posibilidad de una corrida cambiaria o de una debacle financiera. Sobre todo, si empieza a crecer el temor a un cambio de gobierno y ese temor se traduce en una salida hacia el dólar. Buena parte de sus esfuerzos está dirigida a evitar ese escenario.

El poder que puede tener el respaldo económico de Estados Unidos ya lo vimos en la elección pasada.

El 7 de septiembre de 2025 ganó el espacio de Axel Kicillof las elecciones provinciales en Buenos Aires. Para el Gobierno nacional fue un golpe muy fuerte. Se instaló la expectativa de que también perdería las legislativas de octubre y se profundizó la tensión financiera.

Pero el 22 de septiembre apareció Bessent. Anunció que Estados Unidos tenía distintas herramientas sobre la mesa para ayudar a estabilizar la Argentina. Al día siguiente, Donald Trump se reunió con Milei y le dio un respaldo político explícito. El 24, Bessent anunció negociaciones para una línea de intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares y la disposición a comprar deuda argentina.

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El 9 de octubre confirmó la compra de pesos argentinos. Axios. El Banco Central anunció el acuerdo de estabilización cambiaria por hasta 20.000 millones de dólares el 20 de octubre.

Ese respaldo ayudó a contener la presión cambiaria y le dio al oficialismo un sostén decisivo para atravesar las semanas previas a la votación. El 26 de octubre, Milei ganó las elecciones legislativas. La secuencia permite entender cuánto valora el Gobierno esa relación.

Desde entonces, se preocupó por reforzar el frente financiero y recomponer las reservas. Al cierre del 1 de septiembre, las reservas brutas del Banco Central se ubicaban en 50.205 millones de dólares.

Pero, además de los dólares que figuran en el balance, al fondo está la posibilidad de otro mensaje de Bessent. La expectativa de que Estados Unidos vuelva a intervenir también pesa en las decisiones de quienes compran dólares, venden pesos o evalúan sacar su dinero del país.

Ahí está el gobierno de Milei: empieza la campaña en Estados Unidos mostrando uno de sus principales activos para llegar a las elecciones sin una debacle financiera. Porque falta un año para votar, pero las condiciones en las que vamos a hacerlo se están jugando ahora.

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