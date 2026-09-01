El secretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con Caputo tras elogiar a Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, luego de que el funcionario de Donald Trump respaldara las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. El encuentro se produjo durante la reunión de ministros de Finanzas y autoridades de bancos centrales del G20, en Asheville, Carolina del Norte.

Antes de la reunión, Bessent afirmó que la Argentina encabeza una "oportunidad histórica en el hemisferio occidental". También destacó la baja de la inflación y valoró las medidas implementadas por el Gobierno. "Dijeron que no podía hacerlas", señaló sobre las reformas del mandatario.

Caputo celebró esas declaraciones y las consideró "un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei".

El lunes, el titular del Palacio de Hacienda había sido el orador principal de la sesión del G20 dedicada al crecimiento. Durante su exposición, sostuvo que la estabilidad macroeconómica es la base para una recuperación sostenida.

Según detalló el ministro, desde diciembre de 2023 el gasto público se redujo un 30% en términos reales y se eliminaron los déficits fiscal y cuasifiscal del Banco Central. También mencionó una reducción de impuestos equivalente a tres puntos del PBI, en el marco del proceso de desregulación económica, de acuerdo con el Ministerio de Economía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Como parte de su agenda, Caputo mantuvo además un encuentro con el ministro de Finanzas de Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari. A través de su cuenta de X, informó que analizaron las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz y del conflicto bélico en Medio Oriente sobre la economía global.

El funcionario argentino agregó que conversaron sobre las oportunidades de inversión en el país y su potencial para ampliar su participación en el mercado energético mundial.

La situación de Irán también ocupó un lugar central en las declaraciones de Bessent. El secretario del Tesoro anticipó que Estados Unidos podría anunciar esta semana sanciones contra un banco, como parte de su campaña de presión económica sobre Teherán.

"Tenemos tolerancia cero. Vamos a asfixiar económicamente a este régimen", afirmó. El funcionario señaló que Washington prevé continuar con medidas similares durante la semana siguiente y aseguró que recibió apoyo de sus aliados. Reuters.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre las conversaciones con China, Bessent sostuvo que existen coincidencias respecto de Irán. "Tenemos más en común con los chinos respecto a Irán de lo que discrepamos", expresó.

La estrategia estadounidense incluye presiones sobre los países y las entidades que mantienen operaciones con Teherán. En ese contexto, Bessent había advertido que quienes continúen comerciando con Irán podrían quedar excluidos del sistema financiero occidental.

Además del conflicto y sus consecuencias sobre el mercado energético, la agenda del G20 incluye el crecimiento, la desregulación, la deuda soberana y los desequilibrios comerciales. Las discusiones se desarrollan en medio de tensiones por la política arancelaria de Trump, que también generó diferencias con aliados de Washington, entre ellos Canadá.