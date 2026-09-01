Un policía de Pensilvania enfrenta cargos de homicidio por la muerte de un estudiante universitario

Un agente de policía en Pensilvania ha sido acusado de homicidio intencional por la muerte a tiros de un estudiante universitario de 22 años, quien llegó a la vivienda equivocada en la madrugada y estaba esperando a que sus amigos lo recogieran, según lo informado por un fiscal el martes.

El fiscal de distrito del condado de Montgomery, Kevin Steele, indicó que el cabo de la Policía de Upper Pottsgrove, Sean Farrell, de 58 años, enfrenta cargos por la muerte de Glenwood Earl Pysher IV, ocurrida el 23 de agosto. Steele argumentó que el agente tenía alternativas menos letales y que no era necesario disparar a Pysher durante el encuentro.

La Oficina de Detectives del condado de Montgomery llevó a cabo la investigación sobre el tiroteo y revisó las grabaciones de la cámara corporal de Farrell, según un comunicado del fiscal de distrito.

"La investigación determinó que el cabo Farrell tenía opciones menos letales en su cinturón de servicio que no utilizó, incluido un táser. En el momento del tiroteo, el agente se encontraba a una distancia segura de Pysher, detrás de un automóvil, y la víctima tenía las manos en alto y no poseía ningún tipo de arma. El señor Pysher no representaba una amenaza. Esto no es un uso legal de fuerza letal, lo que llevó al cargo de homicidio intencional", manifestó Steele en su declaración.

El abogado de la familia de Pysher expresó su agradecimiento al fiscal. "La familia agradece el trabajo de la fiscalía de distrito del condado de Montgomery y espera que se haga justicia por esta conducta horriblemente trágica, evitable e imprudente que le quitó la vida a su hijo", declaró el abogado Ken Fulginiti.

Farrell se entregó el martes a los detectives del condado de Montgomery y estaba a la espera de su lectura de cargos por videoconferencia, según la fiscalía de distrito. Se esperaba que durante dicha audiencia se fijara la fianza y se programara una audiencia preliminar.

Farrell fue el primer agente en llegar al lugar tras una llamada al 911 reportando que alguien intentaba forzar la puerta trasera de una vivienda. La cámara corporal de Farrell mostró al agente caminando hacia la entrada con el arma desenfundada, usando su luz para iluminar el camino.

Desde una posición detrás de un automóvil, Farrell observó a Pysher en el patio, cerca de la puerta trasera. Farrell gritó: "Policía, muéstreme sus manos" y luego repitió: "Manos arriba, manos arriba ahora, tírese al suelo".

De acuerdo con el comunicado, mientras Pysher levantaba las manos y avanzaba hacia el agente, Farrell volvió a gritar: "Tírese al suelo" y antes de completar la frase, disparó dos veces, impactando a Pysher en el pecho. En el momento de los disparos, Pysher estaba a entre 5 y 6 metros del agente.

La investigación reveló que Pysher había estado en varios bares esa noche celebrando el cumpleaños de un amigo. Un conductor designado llevó al grupo a la casa del cumpleañero alrededor de las 11 de la noche; Pysher se marchó cerca de media hora después para ir caminando a la casa de otro amigo, pero terminó en la vivienda equivocada.

Según el padre de Pysher, su hijo intentó entrar a lo que pensaba era la casa de su amigo, gritando "¡Oye! ¡Abre la puerta!", y luego se sentó en el porche trasero mientras contactaba a sus amigos, quienes se dieron cuenta de que estaba en el lugar equivocado y salieron a buscarlo.