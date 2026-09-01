Detienen en Bolivia a jefe de banda peruana con redes en Argentina, Chile y Ecuador

FOTO: Capturan en Bolivia a líder de banda peruana con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador

LIMA (AP) — Las autoridades peruanas confirmaron la detención en la mañana del martes en La Paz del presunto líder de una organización criminal peruana conocida como Los Pulpos, que mantiene conexiones en Chile, Bolivia, Ecuador y Argentina.

El ministro del Interior, César Astudillo, comunicó en una entrevista a un canal local que la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres, de 30 años, fue el resultado de un trabajo conjunto con la policía boliviana, así como con la DEA (agencia antidrogas de Estados Unidos) y el FBI.

La detención se produce en medio de la conmoción generada por el secuestro de un empresario del sector aurífero en la ciudad de Trujillo, Perú, donde también fueron asesinados cuatro de sus acompañantes. Las autoridades sospechan que este crimen está relacionado con Los Pulpos. Aunque el empresario fue liberado, el hecho ha provocado un aumento en las críticas hacia el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, quien había prometido combatir la delincuencia.

En una conferencia de prensa en La Paz, el comandante de la policía boliviana, Adrián Álvarez, presentó al detenido, quien fue aprehendido junto a otra persona en un área comercial de la ciudad. Álvarez indicó que Cruz había pasado por cirugías estéticas en su rostro para dificultar su identificación.

"Es un blanco de alto valor regional", destacó Álvarez, quien añadió que el detenido ingresaba temporalmente a Bolivia y se movía entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia para llevar a cabo sus operaciones. Se encontraron con él dos pasaportes peruanos y uno boliviano.

El jefe policial boliviano también informó que Cruz será deportado a Perú durante el día. Aunque no portaba armas, se le incautaron 10.000 dólares en efectivo, además de una suma en monedas bolivianas y chilenas.

Los datos indican que Los Pulpos iniciaron su expansión en Trujillo en la década de 1990, comenzando con pequeños robos y evolucionando hacia extorsiones a transportistas, un modus operandi que ha sido replicado por otras bandas en Perú. La minería ilegal de oro ha permitido a esta organización aumentar su poder de intimidación y sus recursos, superando incluso al narcotráfico en rentabilidad, según lo afirmado por las autoridades.

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La información fue reportada desde La Paz, Bolivia.