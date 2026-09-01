Anthropic lanzó recientemente Fable 5.1, una versión optimizada de su modelo de inteligencia artificial, que promete ser más accesible y menos restrictivo en comparación con versiones anteriores. Esta nueva actualización busca reducir los costos de tokens y las restricciones de falsos positivos que antes limitaban el uso del modelo.

La versión Mythos 5.1, que acompaña a Fable, estará disponible exclusivamente para socios registrados de Anthropic en los campos de ciberseguridad y investigación en ciencias de la vida. En cambio, Fable 5.1 se podrá acceder desde hoy a través de plataformas en la nube o mediante la API de Anthropic.

Una de las principales innovaciones de esta versión es la adopción de un sistema de cero retención de datos, que permite a los clientes ejecutar modelos de Anthropic en su propia infraestructura sin que haya fuga de información. Este servicio de alta privacidad, anteriormente restringido por preocupaciones de seguridad, se implementará para los usuarios en junio, aunque mantendrá un monitoreo para prevenir abusos tanto por parte de agentes como de usuarios humanos.

En el anuncio de esta nueva versión, Anthropic aseguró que no ha habido accesos indebidos a los datos de los clientes. "Anthropic nunca ha entrenado en datos empresariales sin permiso explícito y nunca lo hará", reza el comunicado.

Como es habitual en los lanzamientos de Anthropic, los nuevos modelos establecieron récords en una serie de benchmarks, incluyendo Terminal-Bench 4.0 para codificación basada en CLI y Humanity's Last Exam para razonamiento general. Además, se presentaron tres hallazgos científicos generados por los modelos antes de su lanzamiento, que incluyen una optimización de GPU personalizada y un mapa de alta resolución de Venus, elaborado a partir de fotos existentes.

Los modelos vienen acompañados de una tarjeta de sistema detallada, que explica sus capacidades de manera clara. Esta tarjeta califica a Mythos como de "bajo riesgo" en cuanto a preocupaciones relacionadas con el desarrollo automatizado de IA, donde la IA se mejora a sí misma, lo que algunos consideran un disparador para la pérdida de control humano. Se menciona que "su capacidad para acelerar el progreso interno de I+D en IA está en línea con las tendencias actuales".

En cuanto a comportamientos generales, Mythos presenta una ligera tendencia a comportamientos indebidos en comparación con Opus, posiblemente debido a sus capacidades mejoradas. La tarjeta del sistema concluye que "Mythos 5.1 es una ligera regresión en el comportamiento desalineado en comparación con Opus 5, y una mejora respecto a Mythos 5 y Claude Sonnet 5".