GoPro será adquirida por $285 millones y seguirá siendo una empresa pública

GoPro anunció que será adquirida por Starman Optical en un acuerdo valorado en $285 millones. La transacción implica que Starman pagará a los accionistas de GoPro $1.14 por acción, lo que permitirá a los accionistas retener aproximadamente el 10% de la nueva compañía fusionada. Se espera que la operación se cierre a finales de este año, eliminando así una deuda pendiente de $92 millones.

La fusión, anunciada el martes por la mañana, se produce pocos meses después de que GoPro revelara su intención de cambiar su enfoque de producción de cámaras hacia el desarrollo de tecnología para la defensa. Recientemente, el popular YouTuber Markiplier adquirió una participación del 8.5% en GoPro, lo que generó aún más interés en la compañía.

GoPro destacó que la fusión busca maximizar el valor de su propiedad intelectual y su potencial de crecimiento en los mercados de consumo, comercial y defensa, al recapitalizar la empresa, fortalecer su balance y trasladar la fabricación de productos a mercados estratégicos dentro de Estados Unidos.

La compañía también se comprometió a seguir apoyando sus productos de consumo existentes mientras invierte en el crecimiento y en una hoja de ruta de productos más diversificada. Sin embargo, el futuro de la fusión no está del todo claro, dado que Starman Optical no cuenta con un historial significativo que permita evaluar su desempeño.

Starman Optical se presenta como una empresa de óptica y fotónica centrada en el desarrollo y la fabricación nacional de transceptores ópticos y tecnologías relacionadas. Esta compañía es parte de Starman Holdings, que posee marcas de tecnología de consumo como Incase, Incipio y Griffin.

El CEO de Starman Holdings, Charles Tebele, declaró: "La óptica avanzada y la imagen son esenciales para la inteligencia artificial, la seguridad nacional y la economía en general, y gran parte del hardware crítico que apoya estas tecnologías sigue siendo fabricado en el extranjero. La combinación de la experiencia óptica de clase mundial de GoPro y la capacidad de transceptores avanzados de Starman crea una oportunidad única. Juntos, pretendemos traer la producción de estos componentes críticos de vuelta a Estados Unidos".

GoPro se hizo pública en 2014, cuando sus cámaras de acción vendían millones de unidades anualmente. Desde entonces, la empresa intentó diversificarse en categorías como drones y cámaras de 360 grados, pero no tuvo éxito significativo. Luego, se reorientó hacia versiones de alto rendimiento de sus cámaras de acción, enfocándose en profesionales y atletas, aunque tuvo que llevar a cabo múltiples rondas de despidos.

En junio, GoPro advirtió a los accionistas que podría enfrentar problemas financieros sin nuevos fondos. El mes siguiente, su fundador y CEO, Nick Woodman, anunció que estaba invirtiendo $20 millones en la empresa para mantenerla a flote.

Woodman expresó: "Esperamos que esta fusión permita a GoPro crecer en los mercados de consumo, comercial y defensa como una empresa líder en soluciones de imagen y óptica estadounidense, abordando áreas importantes de seguridad nacional relacionadas con cámaras, óptica e infraestructura de inteligencia artificial. Estamos emocionados de unirnos al equipo de Starman para capitalizar esta oportunidad y desempeñar un papel importante en el futuro de América".