Empirik, la startup incubada por Sequoia, levanta $21 millones para predecir fallos en sistemas

La startup Empirik, incubada por Sequoia Capital, anunció su lanzamiento como empresa independiente después de haber recaudado $21 millones en una ronda de financiamiento inicial. Este capital provino de inversores como Canapi y Alumni Ventures. La compañía se propone transformar la gestión de infraestructura tecnológica, permitiendo a los ingenieros anticipar fallos antes de que ocurran.

La iniciativa surgió de la visión de Avon Puri y Sudheer Dhurjati, quienes identificaron la necesidad de un sistema que no solo reaccionara ante fallos, sino que los previniera. Con más de una década de experiencia en empresas como Rubrik y VMware, Puri, quien se unió a Sequoia en 2020, comenzó a explorar el potencial de la inteligencia artificial en este ámbito hace tres años.

El objetivo de Empirik es actuar como un ingeniero de infraestructura autónomo, permitiendo a los equipos de DevOps y de ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) delegar tareas rutinarias de resolución de problemas. Esto les permitirá concentrarse en proyectos de mayor valor. La herramienta que desarrollaron se enfoca en rastrear cambios en los sistemas y prever sus efectos potenciales en toda la infraestructura.

La herramienta se presenta como un nuevo tipo de herramienta de observabilidad, capaz de ayudar a prevenir y resolver incidentes. Según Bogomil Balkansky, socio de Sequoia, la mayoría de las herramientas de observabilidad existentes no logran comprender las complejas dependencias entre sistemas. Empirik se posiciona como una de las primeras herramientas dedicadas a rastrear cambios en entornos masivos.

Desde su lanzamiento, Empirik ha atraído a una variedad de clientes, desde startups hasta empresas de la lista Fortune 500, como S&P Global y Guardant Health. Con el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, herramientas que ayuden a los ingenieros de infraestructura a mantenerse al día con los constantes cambios en los sistemas se vuelven cada vez más cruciales.

"Lo que la inteligencia artificial ha hecho por el desarrollo de software, Empirik quiere lograr para la ingeniería de infraestructura", afirmó Kartik Chandrayana, CEO de Empirik.

En cuanto a la competencia, Balkansky considera que Empirik se encuentra en una categoría propia por el momento, actuando como una capa complementaria a las plataformas de SRE impulsadas por inteligencia artificial, como Resolve y Traversal, respaldada por Sequoia.