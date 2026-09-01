Andreessen Horowitz amplía su fondo de crecimiento a $8.5 mil millones en pocos días

La firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz anunció la expansión de su quinto fondo de crecimiento, que ahora cuenta con un total de $8.5 mil millones. Este aumento se produjo tras la incorporación de $1.75 mil millones desde su lanzamiento en enero, cuando el fondo comenzó con $6.75 mil millones.

La noticia llega pocos días después de que a16z revelara que había recaudado $1.1 mil millones para un nuevo fondo, denominado "Machine Age Fund", que se centra en startups de hardware de inteligencia artificial que desarrollan chips, memoria, redes y almacenamiento.

El nombre del fondo de crecimiento refleja su propósito: financiar startups en etapas de crecimiento que buscan escalar productos, expandirse a nuevas geografías y aumentar su presencia en el mercado. En siete años, este fondo ha invertido en más de 100 empresas, según un comunicado de David George, socio general que lidera el equipo de inversión de crecimiento.

La era de la inteligencia artificial ha acelerado el crecimiento de las empresas, que alcanzan esta etapa más rápidamente y requieren mayores inversiones a valores más altos que nunca. Con estos nuevos fondos, a16z se enfocará en tecnologías de IA tanto para empresas como para consumidores, tecnología de defensa, robótica, hardware y software de infraestructura, y tecnología de salud.

Este movimiento se produce en un año electoral, en el que también se están destinando recursos significativos a la política y el cabildeo, como se indica en un artículo reciente.

Estos nuevos fondos siguen a los $15 mil millones en financiamiento que a16z anunció en enero, momento en el cual la firma contaba con $90 mil millones en activos bajo gestión.