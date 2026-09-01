Magna refuerza su apuesta por el intercambio de baterías en India con $35 millones para Yuma

La firma canadiense de autopartes Magna International apostó fuerte por el intercambio de baterías en India, invirtiendo $35 millones en Yuma Energy, una empresa con sede en Bengaluru que opera una red de intercambio de baterías para vehículos eléctricos de dos y tres ruedas. Con esta nueva inyección, la inversión total de Magna en Yuma asciende a $87 millones, aumentando su participación del 51% inicial, aunque el nuevo porcentaje de propiedad no fue revelado.

La decisión de Magna se basa en el potencial del mercado indio, donde millones de vehículos de dos y tres ruedas y una economía de entrega en rápida expansión presentan un contexto favorable para este modelo. Yuma, que se separó de la startup india Yulu a principios de 2023, ha realizado más de 60 millones de intercambios y tiene alrededor de 100,000 baterías desplegadas en su red.

El director de Yuma, Muthu Subramanian, destacó que el nuevo financiamiento se destinará a expandir la infraestructura de intercambio de baterías y duplicar su flota en los próximos 12 a 18 meses. Actualmente, Yuma opera más de 400 estaciones de intercambio y ha generado ingresos de aproximadamente ?1,000 millones (alrededor de $10.5 millones) en el último año fiscal.

El crecimiento de la economía de trabajo eventual en India es un factor clave que impulsa esta inversión. Subramanian estimó que solo entre el 10% y el 15% de los vehículos utilizados por los trabajadores de gig son eléctricos, lo que deja un amplio margen para el crecimiento del intercambio de baterías. Además, subrayó que el tiempo de inactividad para cargar un vehículo eléctrico puede afectar significativamente los ingresos de los conductores.

Yuma se centra en ofrecer un servicio de intercambio de baterías que es más práctico que la carga rápida. Un intercambio puede realizarse en menos de dos minutos, en comparación con el tiempo de carga de 20 a 30 minutos que implica una interrupción mayor en la actividad de los conductores. Sin embargo, esta expansión requiere una inversión significativa en infraestructura antes de que se logre una base de clientes suficiente.

A pesar de que Yuma aún no es rentable, algunos de sus antiguos puntos de intercambio ya son positivos en EBITDA. La compañía prevé alcanzar el equilibrio EBITDA en los próximos dos trimestres.

Yuma ha comenzado a diversificar su base de clientes, sirviendo a más de cinco flotas y colaborando con más de diez plataformas de vehículos, incluyendo modelos de Kinetic Green, Motovolt, BGauss y Quantum Energy. Se espera que los clientes que no son de Yulu representen aproximadamente el 25% de los intercambios en los próximos dos años.

La expansión de Yuma no se limitará solo a India, ya que la compañía tiene planes de explorar mercados en el sudeste asiático y partes de África, donde el uso de vehículos de dos ruedas es alto. En la actualidad, Yuma opera en 18 ciudades indias y planea ingresar a Chennai y Pune en los próximos meses.