La fiscalía de Guatemala busca quitar la inmunidad a un juez por sospechas de soborno

CIUDAD DE GUATEMALA — La fiscalía guatemalteca ha presentado el lunes una solicitud para retirar la inmunidad del juez Fredy Raúl Orellana Letona. Este juez ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en la erosión de la democracia y por haber forjado casos falsos contra periodistas. La denuncia en su contra señala que habría recibido un soborno de aproximadamente 51.000 dólares a cambio de permitir el nombramiento de nuevos administradores en un litigio relacionado con un hotel.

La petición fue confirmada por la Dirección de Comunicación del Ministerio Público. Orellana ha sido un personaje polémico en la política guatemalteca, habiendo intentado anular los resultados de las elecciones que llevaron al poder al actual presidente Bernardo Arévalo. También canceló el partido político de Arévalo y permitió el secuestro de votos, acciones que generaron un fuerte rechazo en la sociedad.

En octubre del año pasado, Arévalo denunció a Orellana y a la exfiscal general Consuelo Porras, acusándolos de intentar llevar a cabo un golpe de Estado. En noviembre, el presidente reiteró sus acusaciones contra Orellana por su intento de anular su elección y el partido que lo respaldaba. Orellana, con la autorización de la Corte de Constitucionalidad, canceló el partido Movimiento Semilla, a pesar de que la ley solo le daba esa facultad al Tribunal Supremo Electoral.

Durante la gestión de Porras, Orellana se convirtió en un aliado de la fiscalía, participando en procesos contra operadores de justicia y periodistas que investigaban casos de corrupción, lo que llevó a ambos a ser sancionados por más de 40 Estados, que les prohibieron la entrada a sus territorios, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea.

Hasta el momento, Orellana no ha emitido ninguna declaración respecto a las acusaciones en su contra.