Polymarket capta 300 millones de dólares de fondo de Donald Trump Jr. en ronda de financiamiento

Polymarket, una popular plataforma de mercados de predicción, anunció que recaudó 300 millones de dólares de 1789 Capital, un fondo de inversión en el que Donald Trump Jr. es socio. Esta ronda de financiamiento se suma a una inversión previa de 200 millones de dólares realizada por el mismo fondo, y se estima que el total de la recaudación podría alcanzar alrededor de 1.000 millones de dólares, según un informe del Wall Street Journal.

La firma 1789 Capital ha financiado otros proyectos tecnológicos controvertidos, como los Enhanced Games, conocidos como las "olimpiadas de esteroides", fundadas por veteranos de diversas empresas tecnológicas. Este nuevo financiamiento refleja el creciente interés en el sector de los mercados de predicción, a pesar de la creciente regulación en el ámbito.

Desde el aumento de la atención sobre los mercados de predicción, varios estados han comenzado a implementar nuevas regulaciones que afectan su funcionamiento. Hasta la fecha, al menos 20 estados se encuentran en litigio contra estos sitios por las apuestas deportivas que ofrecen. Mientras tanto, el gobierno federal ha defendido la industria de predicción, argumentando que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) debería ser el único regulador en lugar de los gobiernos estatales.

En un reciente evento, Donald Trump Jr. describió la industria de predicción como ya teniendo una "supervisión robusta", y caracterizó a estos sitios como herramientas que deben ser reguladas por funcionarios federales, no por fiscales generales estatales. Sin embargo, un grupo de 44 fiscales generales estatales firmó recientemente una carta argumentando que la CFTC no tiene autoridad para regular las apuestas deportivas en los sitios de predicción.

El interés en Polymarket y otros sitios similares resalta la complejidad del panorama legal que enfrentan, así como el potencial de crecimiento en un sector que aún se encuentra en desarrollo. TechCrunch se comunicó con Polymarket para obtener comentarios sobre esta reciente ronda de financiamiento y su futuro en el mercado.