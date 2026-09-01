El aumento de 1 dólar en seguros de auto en Texas financia miles de cámaras de vigilancia

FOTO: Cuota de 1 dólar a seguro de autos en Texas pagó miles de cámaras de vigilancia

En 2023, el Congreso de Texas aprobó de manera unánime una legislación que incrementó en 1 dólar el costo del seguro de automóvil para los residentes del estado, con el objetivo de enfrentar el aumento de robos de convertidores catalíticos.

Tres años después, una agencia estatal poco conocida ha asignado al menos 30 millones de dólares de esa recaudación para fortalecer la red de vigilancia Flock en Texas, mediante la instalación de cámaras lectoras de matrículas a lo largo de carreteras y calles, abarcando desde El Paso hasta la frontera con Louisiana, según un análisis de la organización The Texas Tribune.

La Autoridad para la Prevención de Delitos Relacionados con Vehículos Motorizados (MVCPA, por sus siglas en inglés), que es dirigida por una junta designada mayoritariamente por el gobernador Greg Abbott, ha utilizado este incremento para adquirir al menos 3.200 cámaras Flock.

Esta agencia ha otorgado más de 95 subvenciones para ayudar a diferentes cuerpos policiales a comprar y mantener cerca de 2.000 cámaras Flock. Adicionalmente, otros 15,9 millones de dólares han sido destinados al Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas para añadir casi 1.200 cámaras más a su infraestructura.

La iniciativa aún no ha concluido. En agosto, la MVCPA aprobó 3 millones de dólares para ayudar al DPS a instalar 583 cámaras adicionales en las autopistas de peaje a lo largo del próximo año.

Lectura rápida ¿Qué se aprobó en Texas?

Un incremento de 1 dólar en el costo del seguro de auto para combatir robos. ¿Cuánto se ha recaudado?

Se estima que el aumento ha generado 81 millones de dólares. ¿Quién dirige la MVCPA?

El presidente es Miguel Rodriguez, quien también es jefe de policía en Laredo. ¿Qué se está instalando?

Se están instalando cámaras lectoras de matrículas Flock en diversas localidades. ¿Qué problemas plantea?

Se han expresado preocupaciones sobre la privacidad y el uso indebido de datos.

Miguel Rodriguez, presidente de la MVCPA, mencionó en una reunión en agosto de 2023 que su objetivo es utilizar los ingresos de la prima adicional para "cubrir todo el estado" con cámaras.

Rodriguez, quien también se desempeña como jefe de policía en Laredo, considera que estas cámaras son herramientas fundamentales para las fuerzas del orden, especialmente para combatir organizaciones criminales. En un correo electrónico, afirmó: "Ese tipo de capacidad socava directamente la ventaja operativa de la que dependen estas organizaciones criminales transnacionales, y refuerza nuestra capacidad para proteger tanto a las comunidades de Texas como a la región en general".

Sin embargo, el viernes por la noche, después de que The Texas Tribune solicitara comentarios sobre sus hallazgos, la oficina de Abbott anunció que se suspendería la financiación estatal para subvenciones locales destinadas a cámaras Flock.

El portavoz de Abbott, Andrew Mahaleris, informó que la mayor parte de la financiación para estas cámaras proviene del gobierno federal, y que los recursos estatales no pueden ser utilizados para este propósito.

La MVCPA ha recaudado 81 millones de dólares con el aumento de 1 dólar en la prima anual, lo que ha permitido destinar 50,8 millones a 234 subvenciones para reembolsar a los departamentos de policía por gastos relacionados con la contratación de personal y la adquisición de equipos de vigilancia.

Los fondos de las subvenciones han variado, desde 7.000 dólares para dos cámaras en Bellmead hasta casi 1,7 millones para 201 cámaras en Dallas. Algunas ciudades, como Laredo y El Paso, han financiado completamente sus redes de cámaras a través de estas subvenciones.

El análisis del Tribune indica que la MVCPA ha pagado por más cámaras de las que han sido identificadas, ya que muchas subvenciones carecen de documentación clara sobre los equipos adquiridos. La expansión de la red de cámaras Flock se produce en un contexto de creciente rechazo a la vigilancia, incluso entre algunos legisladores, quienes no estaban al tanto de que el aumento en la prima se utilizaría para financiar este tipo de tecnología.

El representante Mitch Little expresó su preocupación sobre el impacto de la vigilancia en la privacidad de los ciudadanos, mientras que la senadora Carol Alvarado se mostró sorprendida al descubrir que los fondos estaban destinados a cámaras de vigilancia. "Cuando pienso en combatir el crimen, pienso en... mayor presencia policial en las calles", declaró Alvarado.

Las cámaras Flock son el sistema de lectura de matrículas más utilizado en Estados Unidos, y generan una "huella digital" de los vehículos mediante inteligencia artificial, permitiendo que las fuerzas policiales accedan a esta información sin necesidad de una orden judicial previa.

Aproximadamente 13.000 cámaras han sido identificadas en Texas, lo que representa un aumento significativo desde diciembre de 2023. Los departamentos de policía que participan en el programa pueden acceder a datos de otras jurisdicciones, facilitando la localización de vehículos robados y personas desaparecidas.

Sin embargo, una creciente coalición de ciudadanos se opone a la expansión de estas cámaras, argumentando que representan una amenaza a la privacidad y a la libertad. Recientemente, se han reportado casos de uso indebido de datos por parte de agentes de policía, lo que ha intensificado estas preocupaciones.

La MVCPA, creada en 1991 para combatir el robo de automóviles, ha visto un cambio en su enfoque hacia la vigilancia masiva, algo que muchos legisladores y ciudadanos no previeron. La situación plantea un dilema sobre la privacidad y la seguridad, y ha llevado a algunos representantes a considerar nuevas legislaciones para abordar estas preocupaciones.