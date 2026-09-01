FOTO: Monos en África desafían teorías sobre la evolución humana y su capacidad para escalar árboles

Investigaciones recientes realizadas por científicos de la Universidad Estatal de Ohio pusieron en tela de juicio una de las suposiciones fundamentales sobre la evolución humana. Un grupo de monos mangabey en África Occidental demostró una sorprendente capacidad para escalar troncos de árboles verticales, utilizando una flexibilidad en sus pies que anteriormente no se había reconocido.

Los humanos y los chimpancés se separaron evolutivamente entre 6 y 7 millones de años atrás, momento en el cual divergieron de su último ancestro común. Reconstruir las características de este ancestro ha sido crucial para comprender la evolución humana, incluyendo la transición a la marcha bípeda. Una de las preguntas clave es cómo y dónde se movía este ancestro en los bosques: si pasaba más tiempo entre ramas horizontales altas, escalaba verticalmente desde el suelo o combinaba ambos comportamientos.

Repensando la escalada a partir de los pies

Históricamente, los chimpancés han sido considerados escaladores competentes gracias a sus tobillos altamente flexibles, mientras que se ha creído que los monos dependen más de sus brazos para moverse por los árboles. Esta distinción ha influido en la percepción de si el ancestro humano-chimpancé debería haber tenido pies más similares a los de los grandes simios o a los de los monos.

Sin embargo, el nuevo material videográfico de los monos mangabey desafiaron esta noción. Los investigadores observaron que, a pesar de no tener tobillos tan flexibles como los chimpancés, los mangabey pueden doblar partes de sus pies lo suficiente para escalar troncos de árboles estrechos mientras buscan alimento, se esconden o encuentran lugares para dormir.

El autor principal del estudio, Luke Fannin, asistente de antropología en Ohio State, comentó: "Se están haciendo inferencias conductuales a partir de los fósiles, y algunos dicen que un mono no puede escalar verticalmente tan bien como un simio. Nosotros decimos que hay una equivalencia funcional aquí. No se puede descartar la escalada vertical solo porque algo no tenga un pie similar al de un chimpancé".

El estudio se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Una nueva pista sobre la evolución humana

Entender cómo se veía y se movía el último ancestro común podría ayudar a los investigadores a comprender los pasos evolutivos que llevaron a la bipedalidad habitual, un tipo de movimiento practicado regularmente solo por los humanos. A pesar de que los humanos son simios, los nuevos hallazgos sugieren que un ancestro con pies que se asemejan a los de los monos podría aún haber sido capaz de escalar de maneras comparables a los simios modernos.

Fannin también destacó que la flexibilidad de los ligamentos, tendones y músculos juega un papel más importante en la escalada en los humanos que la estructura de los huesos del pie. Además, aunque caminar sobre dos pies es una de las características definitorias de los humanos modernos, la escalada sigue siendo parte del comportamiento humano, sugiriendo una relación ancestral profunda con los árboles que va más allá de la anatomía.

El proyecto de investigación fue apoyado por Dartmouth College, el National Science Foundation de EE. UU., el Emory National Primate Research Center, la Primate Society of Great Britain y una beca postdoctoral de Schmidt Sciences.