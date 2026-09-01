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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este martes 1 de septiembre

Este martes 1 de septiembre, Salta presenta un clima templado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 24°. Se espera cielo parcialmente nublado y condiciones de viento suaves.

01/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de broken clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, con una humedad del 73%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy martes 1 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 14° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá en niveles moderados. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 2 de septiembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 32°, con cielo despejado. El jueves 3, la mínima será de 14° y la máxima de 25°, también con cielo despejado. Para el viernes 4, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 18°, con cielo cubierto. Finalmente, el sábado 5, la mínima será de 8° y la máxima de 16°, con cielo despejado.

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