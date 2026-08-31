Carlos Slim propuso trabajar 12 horas, tres días por semana y jubilarse a los 75 años

El empresario mexicano Carlos Slim propuso un modelo laboral basado en trabajar tres días por semana, con jornadas de 12 horas, y extender la edad de jubilación hasta los 75 años.

Las declaraciones fueron realizadas en octubre de 2023 durante la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, celebrada en España. Sin embargo, volvieron a cobrar relevancia tras la aprobación de una reducción gradual de la jornada laboral en México.

"Yo creo que reducir el horario así es una tontería. Lo que pienso es que tenemos que trabajar tres días, 12 horas diarias", sostuvo el fundador de Grupo Carso durante aquel encuentro.

Según explicó, la concentración de la carga horaria en menos días permitiría que otros empleados cubrieran las jornadas restantes y contribuiría a ampliar las oportunidades dentro del mercado laboral.

Slim también consideró que las personas deberían permanecer activas durante más años debido al aumento de la esperanza de vida. En ese sentido, planteó elevar la edad jubilatoria hasta los 75 años.

"Hay que trabajar menos días, tres días, no cuatro ni cinco, pero más horas y más años", afirmó.

El empresario agregó que contar con más días libres podría aumentar la demanda de actividades vinculadas con el turismo, el entretenimiento y el deporte.

• Una propuesta diferente de la reforma mexicana

El esquema planteado por Slim no forma parte de la reforma constitucional publicada por el Gobierno mexicano el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.

La normativa establece una reducción progresiva de la jornada semanal hasta alcanzar las 40 horas en 2030. Además, dispone que la modificación no podrá implicar una disminución de salarios ni de prestaciones laborales.

• El cronograma contempla:

-2026: un máximo de 48 horas semanales.

-2027: un máximo de 46 horas.

-2028: un máximo de 44 horas.

-2029: un máximo de 42 horas.

-2030: un máximo de 40 horas.

Por lo tanto, la propuesta de trabajar tres días durante 12 horas constituye una postura personal expresada por Slim en 2023 y no el modelo laboral aprobado por las autoridades mexicanas.