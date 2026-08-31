FOTO: Todo lo que necesitas saber sobre el Festival de Cine de Venecia 2026

VENECIA, Italia — La 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia dará inicio el miércoles, atrayendo a algunas de las figuras más relevantes de Hollywood. Este evento, uno de los más antiguos y prestigiosos a nivel global, se ha consolidado como un referente en la carrera hacia los Oscar.

Desde su creación en 1932 por La Biennale di Venezia, el festival ha acogido a obras emblemáticas y ha evolucionado desde un evento no competitivo a uno que otorga el codiciado León de Oro. Este galardón se instituyó en 1949, y a lo largo de los años ha premiado a películas icónicas como "Rashômon", "Brokeback Mountain" y "Poor Things". El año pasado, la distinción fue para "Father Mother Sister Brother".

Un festival lleno de estrellas

Este año, George Clooney será una de las figuras centrales al recibir un premio a su trayectoria. Entre los asistentes también se destacan Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem y Pamela Anderson. La noche inaugural contará con la película "Ink", dirigida por Danny Boyle, que narra los inicios de Rupert Murdoch en el mundo de la prensa.

Premios y proyecciones esperadas

La comedia negra "Wild Horse Nine" de Martin McDonagh es una de las producciones más anticipadas, junto con otros títulos como "Primetime", que presenta a Pattinson como el presentador de un programa de televisión. En el ámbito documental, Alex Gibney presentará "Musk", una extensa investigación sobre el magnate Elon Musk.

Controversias en el horizonte

La inclusión de la película "DAU" ha generado controversia, ya que se ha cuestionado su vínculo con el estado ruso. A pesar de las críticas, el director del festival, Alberto Barbera, defendió su selección, destacando que la película aborda los regímenes totalitarios.

Más allá de las proyecciones

El festival se desarrollará en el Lido, una isla que se ha convertido en el epicentro del evento. Este espacio, que alguna vez fue un balneario para la aristocracia europea, ofrece un entorno único que combina el glamour con la cultura cinematográfica.

El jurado, encabezado por Maggie Gyllenhaal, tendrá la difícil tarea de seleccionar a los ganadores, que se anunciarán el 12 de septiembre. Este año, de las 21 películas en competencia, solo una ha sido dirigida por una mujer, lo que ha suscitado críticas sobre la representación en el festival.