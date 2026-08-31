Inician los alegatos finales en el juicio por la muerte de Tupac Shakur

LAS VEGAS — Este lunes marcan el comienzo de los alegatos finales en uno de los juicios más esperados en el mundo del hip hop, donde se juzga a Duane "Keffe D" Davis, acusado de haber organizado la muerte de Tupac Shakur.

Davis, de 63 años, enfrenta un único cargo de homicidio con un arma mortal, con la intención de promover o ayudar a una pandilla criminal, por la muerte de Shakur, quien fue asesinado en Las Vegas hace casi 30 años.

Un jurado compuesto por 16 personas, de las cuales cuatro son suplentes, escuchó a 24 testigos presentados por la fiscalía y a tres testigos de la defensa a lo largo de nueve días. Inicialmente, se esperaba que el juicio se prolongara más, dado que la fiscalía tenía planes de llamar a entre 35 y 45 testigos.

Se anticipa que la fiscalía argumente que Davis fue quien dio las órdenes para el ataque a Shakur, basándose en las declaraciones del propio Davis. Por su parte, el abogado defensor probablemente insistirá en que la narrativa de la fiscalía carece de fundamento y no está respaldada por pruebas concretas.

Este juicio pone fin a un caso que ha capturado la atención tanto de los aficionados al hip hop como de los expertos en crímenes reales durante décadas. Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, fue baleado el 7 de septiembre de 1996 mientras se detenía en un semáforo en rojo, cuando un Cadillac blanco se colocó junto a su vehículo y se dispararon los tiros. Shakur falleció seis días después a causa de sus heridas, mientras que Marion "Suge" Knight, cofundador de Death Row Records, también resultó herido pero sobrevivió.

Durante años, el caso permaneció sin acusados hasta que Davis comenzó a hacer declaraciones públicas, afirmando que estaba presente en el Cadillac y que entregó el arma a otros ocupantes del vehículo. En sus relatos, Davis, quien se describió como líder de los South Side Compton Crips, indicó que el tiroteo fue un acto de represalia tras un altercado en el MGM Grand, donde miembros del séquito de Shakur golpearon a su sobrino, Orlando "Baby Lane" Anderson.

La fiscalía no sostiene que Davis haya apretado el gatillo, sino que fue el autor intelectual del asesinato. Según la legislación de Nevada, cualquier persona que ayude a cometer un homicidio puede ser condenada por el delito. Davis es el único sobreviviente de los ocupantes del Cadillac.

Las propias palabras de Davis son una clave en el juicio

El Estado ha recurrido a las propias declaraciones de Davis a la policía y en entrevistas, donde admitió su participación en el tiroteo. Además, Davis coescribió un libro titulado "Compton Street Legend", que él mismo describió como "la verdad real" en una de las entrevistas que se presentaron a los jurados.

En varias entrevistas, Davis afirmó haber pasado el arma al asiento trasero del vehículo, aunque algunos detalles de su relato han variado a lo largo del tiempo. En ocasiones, mencionó que Deandre "Freaky" Smith tenía el arma, pero no la quería, y que fue Anderson quien disparó. En otras versiones, Davis evitó especificar quién apretó el gatillo o afirmó no saberlo.

Entre los testigos de la fiscalía se presentó un experto en pandillas que describió a Davis como quien daba las órdenes y a quien los miembros más jóvenes de la pandilla debían obedecer. También se discutió la intensa rivalidad entre los South Side Compton Crips y los Mob Piru, asociados a compañías discográficas rivales, Bad Boy Records y Death Row Records.

Falta de pruebas físicas, según la defensa

El abogado defensor de Davis, Michael Sanft, ha dicho a los jurados que las declaraciones de su cliente eran simplemente fanfarronadas destinadas a obtener ganancias, no a revelar la verdad. Sanft, quien asumió el caso sin cobrar, argumenta que no existen pruebas físicas que conecten a Davis con el delito, como registros telefónicos o facturas.

Durante el juicio, se reveló que, en un registro policial, se encontró en la residencia de Davis una factura de hotel de Las Vegas, aunque no se especificó su fecha ni se sabe actualmente qué ha sido de esa evidencia.

El caso tiene casi 30 años, y su antigüedad ha influido en la calidad de las pruebas presentadas. Los fiscales advirtieron a los jurados que el material recopilado en la década de 1990 es diferente al que se recoge hoy en día.

A pesar de ello, los fiscales mostraron a los jurados imágenes de vigilancia del MGM Grand que mostraban a Shakur con una camisa de vestir dorada, caminando rápidamente por el casino mientras su séquito trataba de seguirle el ritmo. Las imágenes capturaron la pelea entre el séquito de Shakur y Anderson.