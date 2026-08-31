Tensión en Oriente Medio: ataque israelí en Gaza deja cinco muertos y Emiratos intercepta dron iraní

Un dron iraní fue interceptado el lunes por la mañana sobre las aguas de los Emiratos Árabes Unidos, según comunicó el Ministerio de Defensa del país. Este ataque se produjo tras un intercambio de fuego entre Irán y Estados Unidos durante el fin de semana, marcando la primera acción militar significativa en el conflicto en más de un mes.

En este contexto, los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio son preocupantes:

Intercepción de dron iraní en Emiratos

El ataque de Irán contra los Emiratos Árabes Unidos fue frustrado el lunes, cuando el dron fue interceptado sobre sus aguas territoriales, según el Ministerio de Defensa emiratí.

Después de más de un mes sin combates significativos, Estados Unidos lanzó un ataque el domingo contra lanzacohetes en una isla iraní, alegando que se estaban preparando para colocar minas en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán disparó misiles hacia emplazamientos estadounidenses en Jordania, todos los cuales fueron interceptados.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que su nación no busca la guerra, pero "responderemos con decisión a los agresores". Emiratos Árabes Unidos consideró el ataque como una "escalada peligrosa" por parte de Irán.

Durante este período de calma, Estados Unidos ha intensificado la presión económica sobre Irán, buscando forzar concesiones de Teherán, incluida la reapertura del crucial estrecho de Ormuz para la navegación.

Ataques aéreos israelíes en Gaza

El mismo día, ataques aéreos israelíes resultaron en la muerte de al menos cinco palestinos en Ciudad de Gaza, de acuerdo a funcionarios del hospital. El Hospital Shifa, que atendió a las víctimas, reportó que un ataque impactó en la entrada de un edificio residencial cerca de un parque municipal, causando la muerte de dos personas, mientras que otros dos palestinos resultaron gravemente heridos.

Un segundo ataque alcanzó un vehículo en el barrio de Tal al-Hawa, dejando tres muertos, según el hospital. El ejército israelí afirmó que el ataque se dirigió a presuntos milicianos en el vehículo, aunque no presentó pruebas al respecto. No se pronunció sobre el primer ataque.

Estas son las muertes más recientes en Gaza desde que un acuerdo de alto el fuego, alcanzado en octubre, intentó poner fin a un conflicto que dura más de dos años entre Israel y Hamás. Aunque desde entonces las muertes han disminuido, el Ministerio de Salud reporta que al menos 1.320 personas han muerto por fuego israelí en Gaza.

Reuniones diplomáticas y acuerdos de defensa

Por otro lado, los líderes de China, Rusia e India se reunieron en Kirguistán para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque presentado como contrapeso a la influencia de Estados Unidos. El presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladímir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi participaron en la cumbre, mientras que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, encabezó reuniones de ministros de Finanzas del Grupo de los 20.

Además, Israel firmó un acuerdo de defensa por 3.000 millones de euros (3.500 millones de dólares) con Grecia, el mayor acuerdo de armas entre ambos países, en un momento en que las exportaciones de defensa israelíes alcanzan cifras récord.

Un pacto de defensa de tres naciones

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció que el pacto de defensa firmado por Turquía, Pakistán y Arabia Saudí está abierto a nuevos miembros. La alianza, que fue acordada el 7 de agosto, contempla que un ataque a uno de los países será considerado como un ataque a todos.

Ayuda libanesa para la paz con Israel

El presidente libanés Joseph Aoun solicitó la ayuda de Grecia para implementar un acuerdo que busque finalizar la guerra con Israel. Durante reuniones en Atenas, Aoun subrayó la necesidad de un enfoque diplomático y no militar para resolver el conflicto.

USS Lincoln en Tailandia

Por último, el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln se aproxima a Tailandia para una escala tras su prolongado despliegue en Oriente Medio, respaldando los esfuerzos estadounidenses en la guerra con Irán.