Explosión de vehículo frente a comisaría en México deja al menos 10 heridos

CIUDAD DE MÉXICO — La noche del domingo, un automóvil repleto de explosivos detonó junto a la comisaría de la policía municipal en Ojocaliente, un municipio del estado de Zacatecas, México. Este ataque dejó un saldo de al menos diez heridos, de los cuales ocho son civiles y dos son agentes de seguridad. Además, se reportaron 17 inmuebles dañados en la zona, lo que ha llevado a las fuerzas de seguridad a activar un estado de alerta máxima, según informó el fiscal del estado, Cristian Paul Camacho.

En una entrevista con Radio Fórmula, Camacho indicó que este ataque parece ser un intento directo contra la policía local y se presume que está relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de los vehículos implicados en la explosión tenía un reporte de robo en el estado vecino de Jalisco, donde esta organización criminal tiene una fuerte presencia. Las investigaciones preliminares sugieren que hay al menos otros dos automóviles involucrados en el incidente.

Aunque la naturaleza del ataque podría sugerir el uso de un coche-bomba, Camacho prefirió no calificarlo de esa manera hasta que se aclare si los explosivos fueron detonados de forma remota. Este tipo de ataques con vehículos cargados de explosivos no es nuevo en México, ya que los cárteles han utilizado bombas artesanales en el pasado. Uno de los incidentes más mortales ocurrió en diciembre en el estado de Michoacán, donde cinco personas perdieron la vida.

El gobierno mexicano ha sido reticente a usar el término "coche-bomba" debido a las connotaciones de terrorismo que conlleva. La explosión del domingo generó una onda expansiva considerable, afectando viviendas en una zona de calles angostas, lo que provocó que varios vehículos quedaran completamente calcinados y que las llamas se elevaran por encima de algunas casas, como se puede apreciar en videos compartidos en redes sociales.

Como respuesta inmediata, el ayuntamiento de Ojocaliente anunció la suspensión del inicio del ciclo escolar que estaba previsto para el lunes, así como de todas las actividades administrativas, manteniendo solo operativas las áreas de emergencia. El alcalde, Juan Manuel Zambrano, comunicó esta medida a través de un mensaje en Facebook, proporcionando además un número de contacto para quienes requieran asistencia urgente.

Las investigaciones también están enfocadas en un ataque similar que ocurrió el sábado a 60 kilómetros de Ojocaliente, donde se utilizó una motocicleta con explosivos y se detuvo a un joven de 18 años que se identificó como sicario del Cártel Jalisco. Mientras tanto, el gabinete de Seguridad federal ha comenzado a indagar sobre este reciente ataque, aunque no ha compartido información adicional al respecto.