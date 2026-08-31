La Odisea de Homero se reinventa en Kyiv en medio del conflicto ucraniano

FOTO: Obra reimagina la Odisea de Homero a través de la agonía de la guerra en Ucrania

KYIV, Ucrania — La tragedia atemporal de la guerra, la muerte, el cautiverio y el anhelo de hogar ha encontrado un nuevo marco en el Kyiv en conflicto, con la epopeya de Homero reimaginada como una odisea contemporánea de Ucrania.

La obra titulada "Odysseus, Maeotis" está a punto de estrenarse en la capital ucraniana, en un momento en que la historia antigua revive globalmente gracias al espectáculo IMAX de Christopher Nolan y al éxito de taquilla "The Odyssey", protagonizado por Matt Damon.

En Kyiv, la historia es representada por actores profesionales y soldados en servicio activo, incluyendo a Daniil Mireshkin, un militar que asume el papel del rey guerrero Odiseo.

"Creo que esta combinación de mito y modernidad nos permite trazar paralelismos y comprender la importancia del regreso: el regreso del personal militar a la vida civil, el regreso de nuestros territorios y el regreso a nuestra verdadera identidad como ucranianos", expresó Mireshkin.

El actor compartió sus reflexiones con The Associated Press tras un ensayo final antes del estreno, que se ha retrasado repetidamente debido a los ataques rusos. "Esta historia nos ayuda a hablar sobre temas que, evidentemente, no han perdido su vigencia", agregó.

Drones y máquinas de matar como monstruos modernos

La puesta en escena en el Teatro Nacional Académico de Drama Iván Frankó se diseñó para ser austera e inquietante. Con un escenario oscurecido, atravesado por barras de luz neón, las proyecciones iluminan a los actores. Los monstruos de la mitología, como el Cíclope y las sirenas, son reemplazados por drones que zumban sobre el escenario y maquetas de máquinas de guerra robóticas.

La obra se desarrolla de manera paralela: el extenuante viaje de Odiseo y la prolongada espera de su esposa, Penélope.

El director Ivan Uryvskyi habló abiertamente sobre cómo la obra replantea los temas del poema antiguo, centrándose en el regreso y en quienes quedan atrapados en el exilio y el cautiverio. "Por supuesto, aquí queda muy poco del texto original de Homero, porque la obra se escribió desde cero. Simplemente tomamos el arco narrativo central: el regreso de Odiseo a casa", explicó Uryvskyi.

Al final del mundo conocido

El título de la obra, "Maeotis", se refiere a un antiguo nombre del mar de Azov, asociado a un pueblo que habitaba sus costas, considerado en su momento el fin del mundo conocido. Este mar alberga a Mariúpol, la ciudad portuaria que fue tomada por Rusia tras un asedio en 2022. La obra se basa en relatos de sus defensores de la brigada Azov, actualmente parte del 1er Cuerpo Azov, una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania.

Mireshkin, el actor principal, y el dramaturgo Oleksii Dorychevskyi son miembros del 1er Cuerpo Azov. Dorychevskyi utilizó un año de entrevistas con ex prisioneros de guerra para la producción. Según el Cuerpo, se estima que alrededor de 600 militares de la brigada Azov se encuentran entre los miles que siguen en cautiverio ruso.

Para Daryna Leheida, quien interpreta a Penélope, la difícil situación de la reina antigua resuena con las historias de mujeres en Ucrania que esperan el regreso de sus seres queridos. "Se trata del destino de las mujeres ucranianas que esperan, creen y tienen esperanza, pero que también pueden sentirse impotentes, desesperanzadas y despojadas de fe", comentó Leheida.

"Se trata de la tierra temporalmente ocupada que espera volver. Se trata de los niños y de las personas que esperan, de lo que enfrentamos durante esa espera y del costo que la guerra nos impone", concluyó Leheida.