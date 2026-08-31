Trump defiende la expansión de centros de datos de inteligencia artificial en EE.UU.

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) — El presidente Donald Trump salió en apoyo de la expansión de los centros de datos de inteligencia artificial en los Estados Unidos, cuestionando a las comunidades que rechazan este tipo de proyectos, a través de un mensaje en su red Truth Social.

"La única razón por la que las comunidades de todo EE. UU. no deberían querer Centros de Datos es si quieren terminar siendo atrasadas y pobres. Si quieren tener éxito y ser ricas, con impuestos mucho más bajos y empleos por todas partes, dejen que los Datos Reinen. La buena noticia es que hay muchos otros lugares que los quieren. Si matamos a la Gallina de los Huevos de Oro, solo ustedes tendrán la culpa. China no podría estar más feliz con este movimiento contra los Centros de Datos. ¡En realidad, no pueden creer que esté sucediendo! Presidente DJT", publicó.

Trump argumentó que rechazar la llegada de estas instalaciones es "un error" y podría resultar en la pérdida de empleos y disminución de ingresos fiscales.

Mencionó a China

En una conversación con su exabogado y antiguo colaborador Michael Cohen, transmitida el domingo por la noche, Trump afirmó que los Estados Unidos están "muy por delante de China en inteligencia artificial".

El mandatario también defendió la idea de que las compañías del sector desarrollen su propia infraestructura energética, según reportan diversos medios internacionales.

Explicó que esta estrategia permite a las empresas de IA "construir sus propias centrales eléctricas" y aseguró que los centros de datos no están tomando "energía de la red", que describió como obsoleta y "agotada".

La semana pasada, durante un encuentro con varios ejecutivos de la industria de las criptomonedas en la Casa Blanca, Trump reafirmó su postura.

Afirmó que "absolutamente querría" un centro de datos en su área si tuviera esa oportunidad, tanto si fuera alcalde como gobernador.

Estas declaraciones de Trump se produjeron poco después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, apareciera en ABC News y afirmara que la industria de la inteligencia artificial "básicamente cavó su propia tumba con el problema que se generó, y por eso recibió el rechazo que merece".

Abbott criticó con dureza a las compañías, señalando que no coordinaron sus proyectos con los gobiernos estatales ni locales, en una de las críticas más severas que han recibido los centros de datos y las empresas de IA por parte de un destacado miembro del Partido Republicano.

Sus comentarios se alinean con posturas similares adoptadas por varios gobernadores demócratas. A principios de este mes, el gobernador anunció una moratoria para la aprobación de nuevos centros de datos hasta que las autoridades realicen una "verificación y auditoría integral de todos" los que se integran a la red eléctrica del Estado.

El mes pasado, Nueva York también estableció una moratoria sobre la construcción de grandes centros de datos durante un año, mientras desarrolla nuevas regulaciones ambientales y evalúa el impacto que estas instalaciones generan sobre la red eléctrica.