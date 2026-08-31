Di María despidió a Messi: "Llevaste a la Argentina a lo alto del mundo"

Ángel Di María se sumó a los mensajes de despedida para Lionel Messi luego de que el capitán anunciara que dejará la Selección argentina. Fideo, uno de sus grandes compañeros durante la etapa más gloriosa de la Albiceleste, le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

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Di María recordó todo lo que Messi hizo por la camiseta argentina y destacó el orgullo de haber compartido con él una generación que consiguió títulos históricos. “Vamos a estarte agradecido toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo”, escribió el rosarino.

Ambos fueron protagonistas de algunos de los momentos más importantes de la Selección en los últimos años, entre ellos la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. En el cierre de su mensaje, Di María resumió su admiración por el capitán: “Gracias, Capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia”.