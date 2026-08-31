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El fin de una era Notas

Messi se retira de la Selección y Newell’s lo despidió: "Gracias, Leo"

El club rosarino se sumó a las muestras de cariño tras el anuncio del capitán argentino y recordó el vínculo que mantiene con la institución que lo vio dar sus primeros pasos.

31/08/2026 | 14:19Redacción Cadena 3 Rosario

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Lionel Messi, en Newell's.

FOTO: Lionel Messi, en Newell's.

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó el astro rosarino al comunicar una decisión que generó tristeza y sorpresa en el mundo del fútbol.

Tras conocerse la noticia, Newell's Old Boys le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Leo”, acompañado por los colores y símbolos de la institución. El club rosarino se sumó así a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió el capitán argentino después de su anuncio.

El vínculo entre Messi y Newell's es histórico. El rosarino es reconocido hincha de la institución, donde dio sus primeros pasos futbolísticos, y el club bautizó con su nombre una de las nuevas tribunas del estadio.

Lectura rápida

¿Quién anunció su retiro?
Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina.

¿Cuándo se realizó el anuncio?
El anuncio se realizó este lunes.

¿Dónde se publicó la carta?
La carta fue publicada en su cuenta de Instagram.

¿Qué club le dedicó un mensaje?
Newell's Old Boys le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

¿Por qué es significativo el vínculo entre Messi y Newell's?
El vínculo es histórico, ya que Messi es hincha de la institución y dio sus primeros pasos futbolísticos allí.

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