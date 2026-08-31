Messi se retira de la Selección y Newell’s lo despidió: "Gracias, Leo"

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram. “Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó el astro rosarino al comunicar una decisión que generó tristeza y sorpresa en el mundo del fútbol.

Tras conocerse la noticia, Newell's Old Boys le dedicó un mensaje en sus redes sociales: “Gracias, Leo”, acompañado por los colores y símbolos de la institución. El club rosarino se sumó así a las numerosas muestras de reconocimiento que recibió el capitán argentino después de su anuncio.

El vínculo entre Messi y Newell's es histórico. El rosarino es reconocido hincha de la institución, donde dio sus primeros pasos futbolísticos, y el club bautizó con su nombre una de las nuevas tribunas del estadio.