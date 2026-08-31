FIBA 2026: Buenos Aires se prepara para un gran festival internacional de artes escénicas

FOTO: Cicatriz es una pieza de danza contemporánea y poesía creada y dirigida por Kirenia Danza, que da cuerpo y voz al poema homónimo del artista gallego Antón Reixa.

Buenos Aires se transformará nuevamente en el epicentro de una gran celebración de las artes escénicas con la llegada de la nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). Este evento se llevará a cabo del 9 al 20 de septiembre, ofreciendo una variada selección de producciones tanto locales como internacionales en diversos espacios de la ciudad.

La programación de FIBA 2026 incluye obras de Argentina y de naciones como España, Francia, Brasil, Chile, Bélgica, Corea del Sur, Ecuador, Colombia, Suiza, Bolivia y Lituania. Las propuestas abarcan teatro, danza y diferentes expresiones contemporáneas, combinando piezas ya estrenadas con proyectos que integran la producción local y los intercambios internacionales.

Entre las obras destacadas a nivel internacional se encuentran Cicatriz, de España; Contre-nature, de Francia; Dorian, de Lituania; EDSON, de Brasil; Except That You Cannot See Me, Vol. 2, de Corea del Sur; Monica, coproducción entre Bélgica y España; Vania, de Chile; y La trocha, producción conjunta de Ecuador, Colombia y Argentina. También se presentarán Encantado, de la compañía brasileña dirigida por Lia Rodrigues, y NO/MAS/SACRE, de España y Brasil.

La representación argentina ocupa un lugar destacado en esta edición del festival. Entre las obras seleccionadas figuran ¡Oh cabezas locas de las religiosas!, de Mia Miceli; Amanuenses, de Constanza Feldman; Atlas de un mundo imaginado, de Silvia Gómez Giusto y Aliana Alvarez Pacheco; El trabajo, de Federico León; En Mitad De Tanto Fuego, de Alejandro Tantanian; Juego del tiempo, de Margarita Bali y Gerardo Litvak; La Gravedad de las burbujas, de Juan Pablo Galimberti; Menos detalles, de Gustavo Tarrío; y Venado asesino, entre otras.

El festival también se presenta como un espacio de fomento a la dramaturgia. En este sentido, se llevará a cabo la 17ª edición del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado en colaboración con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, con el objetivo de promover la escritura teatral de autores jóvenes.

Además, la programación contempla un fuerte intercambio regional. En Encantado, por ejemplo, la Lia Rodrigues Companhia de Dança explora imaginarios afroindígenas, el miedo y la construcción de lo colectivo, incorporando música que incluye cantos del pueblo Guaraní Mbya. Esta obra se presentará el 13 y 14 de septiembre en el Centro Cultural 25 de Mayo.

Con una propuesta que abarca múltiples disciplinas, generaciones y orígenes, FIBA 2026 reafirma a Buenos Aires como un punto de encuentro para artistas locales e internacionales, y como un espacio de circulación para las nuevas formas de creación escénica.