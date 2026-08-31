El jardín de los presentes: el disco de Invisible que redefinió el rock argentino

Buenos Aires, 31 de agosto - En un contexto de represión y censura, Invisible lanzó hace 50 años El jardín de los presentes, un álbum que se consolidó como una obra clave del rock argentino y un hito en la carrera de Luis Alberto Spinetta. Este tercer y último disco de la banda fue publicado el 29 de septiembre de 1976, seis meses después del golpe de Estado del 24 de marzo, y reunió en sus ocho canciones una búsqueda musical que trascendía el rock, incorporando elementos de tango, jazz y una sensibilidad urbana única.

Invisible se formó en 1973 como un trío, con Spinetta en la voz y guitarra, Carlos Alberto "Machi" Rufino en el bajo y Héctor "Pomo" Lorenzo en la batería. En este último trabajo, se sumó Tomás Gubitsch, un joven guitarrista de 18 años con formación jazzística, cuyo aporte transformó el sonido del grupo. Su guitarra se entrelazó con la de Spinetta, creando extensos pasajes instrumentales que se convirtieron en una de las características distintivas del álbum. Al año siguiente, Gubitsch se uniría al octeto de Astor Piazzolla y se trasladaría a París.

La evolución no solo fue en la formación de la banda. El jardín de los presentes profundizó una dirección musical que Invisible ya había comenzado a explorar en sus discos anteriores, logrando una síntesis innovadora: rock progresivo, jazz, tango y elementos de la canción porteña coexistieron sin que ninguno se convirtiera en un simple adorno. La colaboración de los bandoneonistas Juan José Mosalini y Rodolfo Mederos acentuó este cruce, situando al disco en una escena porteña que también revisaba el tango desde una perspectiva vanguardista.

El contexto histórico hizo que esta búsqueda fuera especialmente significativa. La dictadura impuso un clima de censura y persecución, y el rock era mirado con recelo por las autoridades. A pesar de esto, Invisible no optó por crear un disco de denuncia directa; en cambio, Spinetta eligió, como en muchas ocasiones de su obra, recurrir a la poesía, la metáfora y la creación de mundos imaginarios. Esta elección permitió que canciones como El anillo del Capitán Beto, Los libros de la buena memoria, Que ves el cielo y Las golondrinas de Plaza de Mayo adquirieran, con el tiempo, nuevas interpretaciones relacionadas con la incertidumbre, la ausencia, la libertad y la memoria.

Canciones para toda la vida

El anillo del Capitán Beto, que abre el álbum, transformó a un colectivero de Buenos Aires en un viajero espacial, construyendo alrededor de su soledad una de las grandes canciones de la música argentina. La narrativa mezcla elementos reconocibles de la ciudad con una deriva cósmica y existencial. Los libros de la buena memoria, por su parte, incorpora el bandoneón de Mosalini y se convierte en una de las piezas más sutiles del repertorio de Spinetta.

El álbum también presenta momentos de gran intensidad. Alarma entre los ángeles, una pieza instrumental, permite que Gubitsch muestre su virtuosismo; Ruido de magia combina bajo y guitarras en una atmósfera hipnótica; Doscientos años vuelve a resaltar la guitarra del joven músico; y Perdonado (Niño condenado) lleva al grupo hacia uno de sus clímax más potentes. El cierre del disco, Las golondrinas de Plaza de Mayo, se ve atravesado por bandoneones y una frase que, en la actualidad, resuena con fuerza: las golondrinas "solo vuelan en libertad". Aunque muchos asocian esta canción con la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, Spinetta aclaró que no fue compuesta con esa intención.

La recepción inicial del álbum fue acorde a su ambición artística. Fue presentado en el Luna Park en agosto de 1976, con una asistencia excepcional para una banda de estas características: cerca de 15.000 personas se reunieron para el concierto, marcando el ascenso de Invisible hacia una masividad que Spinetta no había logrado con sus proyectos anteriores. Sin embargo, este éxito no impidió que Invisible tuviera una existencia breve. Las tensiones generadas por la nueva formación y la dirección musical llevaron a la disolución del grupo a comienzos de 1977. Para entonces, El jardín de los presentes ya había dejado una huella: demostró que el rock argentino podía rescatar tradiciones locales sin renunciar a la experimentación, y que el tango podía ser un material creativo contemporáneo, más allá de su legado.

La influencia de este álbum va más allá de Invisible. El cruce de rock, tango y jazz que el disco llevó a un nivel de elaboración sin precedentes en la obra del grupo continuó en las búsquedas posteriores de Spinetta, especialmente en su etapa con Jade, y se convirtió en un camino viable para concebir una música argentina que dialogara con lenguajes internacionales sin perder su esencia porteña.

Cincuenta años después, El jardín de los presentes mantiene una singularidad: es un documento de su época y al mismo tiempo una obra que se niega a quedar atrapada en ella. Grabado en los estudios CBS durante uno de los períodos más oscuros de la historia argentina, transformó la incertidumbre de aquellos años en canciones abiertas a múltiples interpretaciones. Su relevancia no depende únicamente de la memoria de la dictadura o de la dimensión histórica de Spinetta; reside, sobre todo, en la música misma: en la fusión de guitarras eléctricas, bandoneones, jazz, tango, rock progresivo y poesía.