Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se mantiene en 18°. La humedad es del 86%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este (70°). La presión atmosférica se encuentra en 1011 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante el día, lo que podría afectar la visibilidad y la sensación térmica. La humedad alta también contribuirá a que el clima se sienta más fresco de lo habitual para esta época del año.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentan con un clima más estable. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 23°, con cielo despejado. El miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 24°, también con cielo despejado. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 20°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Estos días prometen ser más cálidos y soleados, ideal para actividades al aire libre.