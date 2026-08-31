"Te vamos a amar hasta el final de nuestros días": el mensaje de la Selección para Messi
Las cuentas de las redes sociales de "La Albiceleste" dejaron su mensaje para el astro rosarino, que anunció este lunes su retiro del representativo nacional.
31/08/2026 | 13:05Redacción Cadena 3
FOTO: El astro rosarino, con la Copa del Mundo.
La selección argentina despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje luego de que el astro rosarino anunciara este lunes su retiro del equipo nacional.
Las cuentas oficiales de "La Albiceleste" publicaron una dedicatoria para el capitán argentino, en reconocimiento a su trayectoria y a todo lo que consiguió con la camiseta nacional.
“Te vamos a amar hasta el final de nuestros días. Gracias eternas, Leo”, expresaron desde las redes sociales del seleccionado.
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El mensaje llegó poco después del anuncio de Messi, quien comunicó su decisión de ponerle punto final a su ciclo con Argentina.
El rosarino se convirtió en una figura fundamental de la historia reciente del seleccionado y fue protagonista de una generación que consiguió títulos y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.
Lectura rápida
¿Qué anunció Lionel Messi?
Messi anunció su retiro del equipo nacional argentino.
¿Quién despidió a Messi?
La selección argentina, a través de las cuentas oficiales de "La Albiceleste".
¿Cuándo se produjo el anuncio?
El anuncio se realizó este lunes.
¿Qué mensaje se publicó?
Se publicó una dedicatoria que agradece a Messi por su trayectoria y logros.
¿Por qué es importante Messi para Argentina?
Messi es una figura fundamental que dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y fue parte de una generación exitosa.