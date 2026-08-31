"Te vamos a amar hasta el final de nuestros días": el mensaje de la Selección para Messi

FOTO: El astro rosarino, con la Copa del Mundo.

La selección argentina despidió a Lionel Messi con un emotivo mensaje luego de que el astro rosarino anunciara este lunes su retiro del equipo nacional.

Las cuentas oficiales de "La Albiceleste" publicaron una dedicatoria para el capitán argentino, en reconocimiento a su trayectoria y a todo lo que consiguió con la camiseta nacional.

“Te vamos a amar hasta el final de nuestros días. Gracias eternas, Leo”, expresaron desde las redes sociales del seleccionado.

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El mensaje llegó poco después del anuncio de Messi, quien comunicó su decisión de ponerle punto final a su ciclo con Argentina.

El rosarino se convirtió en una figura fundamental de la historia reciente del seleccionado y fue protagonista de una generación que consiguió títulos y dejó una huella imborrable en el fútbol argentino.