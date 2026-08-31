Kalshi prohíbe de por vida al excongresista George Santos por uso indebido de información

FOTO: Kalshi veta de por vida al excongresista George Santos por presunto uso de información privilegiada

NUEVA YORK — La plataforma de predicciones en línea Kalshi anunció el lunes la prohibición de por vida al exrepresentante George Santos después de determinar que el político republicano probablemente utilizó información privilegiada al apostar en contra de su asistencia al discurso sobre el Estado de la Unión.

La decisión fue tomada tras una investigación del departamento de cumplimiento de la empresa, que encontró fundamentos razonables para creer que Santos se benefició de información no pública al realizar apuestas que le reportaron una ganancia de 17.839 dólares.

El excongresista, quien ya había sido condenado, había manifestado en varias ocasiones su intención de asistir al evento, que tuvo lugar solo cuatro meses después de que el presidente Donald Trump le otorgara clemencia en un caso de fraude que resultó en su expulsión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En la antesala del discurso, Kalshi evaluó las probabilidades de que Santos asistiera al evento en un 75%. Sin embargo, pocos minutos después de que comenzara, Santos tuiteó que había sido retenido en el aeropuerto, lo que generó sospechas entre los usuarios de las redes sociales, quienes lo acusaron de engañar.

La compañía emitió la prohibición de manera efectiva desde el viernes pasado, lo que impide que Santos acceda a la plataforma de Kalshi, ya sea de manera directa o indirecta. Además, se le impuso una sanción de 71.356 dólares.

Kalshi destacó que Santos había estado prohibido de operar en el mercado relacionado con su asistencia al discurso, ya que su participación podría influir en el resultado de las apuestas.

A pesar de esto, el excongresista realizó varias apuestas significativas entre el 2 y el 25 de febrero sobre su asistencia al evento, y posteriormente comenzó a hacer declaraciones públicas que buscaban influir en el precio de las apuestas. "Algunas de estas incluyeron declaraciones falsas o engañosas", afirmó el Departamento de Cumplimiento de Kalshi en su comunicado.

Un correo electrónico enviado a Santos el lunes solicitando comentarios no obtuvo respuesta.

En marzo, Santos abordó las críticas sobre su asistencia al discurso en su pódcast, afirmando: "Supongo que la gente perdió dinero. Algunas personas ganaron dinero inesperado. Eso les muestra lo frágiles que son estos mercados".

Santos, quien llegó al cargo como republicano tras crear una identidad falsa como negociador de Wall Street, fue condenado a siete años de prisión en 2024 por fraude y robo de identidad. Tras cumplir solo 84 días, Trump ordenó su liberación, describiéndolo como un "canalla", aunque consideró que no merecía una condena severa y que debía ser reconocido por votar como republicano.