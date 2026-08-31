Cesó el alerta por tormentas fuertes con caída de granizo para el sur de Córdoba

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el aviso a corto plazo por tormentas fuertes, ráfagas de viento y caída de granizo para el sur de la provincia de Córdoba.

El fenómeno según la advertencia iba a impactar de manera directa en el departamento General Roca, mientras que en la provincia de San Luis el aviso se extendía sobre la región de General Pedernera.

El alerta oficial, emitido a las 07:03 de este lunes 31 de agosto, tuvo una validez de tres horas desde su publicación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Medidas de prevención recomendadas

En el hogar: cerrá y alejate de puertas o ventanas. Mantenete distante de artefactos eléctricos y evitá usar teléfonos con cable. Retirá o asegurá cualquier objeto que el viento pueda arrastrar.

Vía pública: permanecé dentro de construcciones cerradas (casas, escuelas o edificios públicos). Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Precaución en la calle: no te resguardes debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Zonas acuáticas: alejate de inmediato de ríos, lagunas, piletas o playas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.