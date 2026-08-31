En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Cesó el alerta por tormentas fuertes con caída de granizo para el sur de Córdoba

El SMN había emitido temprano un aviso a corto plazo por tormentas severas que afectarán durante la mañana de este lunes.

31/08/2026 | 10:31Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el aviso a corto plazo por tormentas fuertes, ráfagas de viento y caída de granizo para el sur de la provincia de Córdoba.

El fenómeno según la advertencia iba a impactar de manera directa en el departamento General Roca, mientras que en la provincia de San Luis el aviso se extendía sobre la región de General Pedernera.

El alerta oficial, emitido a las 07:03 de este lunes 31 de agosto, tuvo una validez de tres horas desde su publicación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Medidas de prevención recomendadas

En el hogar: cerrá y alejate de puertas o ventanas. Mantenete distante de artefactos eléctricos y evitá usar teléfonos con cable. Retirá o asegurá cualquier objeto que el viento pueda arrastrar.

Vía pública: permanecé dentro de construcciones cerradas (casas, escuelas o edificios públicos). Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.

Precaución en la calle: no te resguardes debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.

Zonas acuáticas: alejate de inmediato de ríos, lagunas, piletas o playas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se reporta? Un frente de tormentas fuertes con ráfagas de viento y probabilidad de granizo.

¿Quién emitió el aviso? El aviso oficial fue emitido por las autoridades meteorológicas.

¿Cuándo fue emitido el aviso? El aviso fue emitido a las 07:03 del lunes 31 de agosto.

¿Dónde se encuentra la alerta? La alerta se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba y en la región de General Pedernera en San Luis.

¿Cómo se recomienda actuar ante la tormenta? Se recomienda permanecer en lugares cerrados y alejarse de objetos que el viento pueda arrastrar.

¿Por qué se emiten estas advertencias? Para prevenir riesgos asociados a tormentas y condiciones climáticas severas.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf