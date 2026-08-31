Cesó el alerta por tormentas fuertes con caída de granizo para el sur de Córdoba
El SMN había emitido temprano un aviso a corto plazo por tormentas severas que afectarán durante la mañana de este lunes.
31/08/2026 | 10:31Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el aviso a corto plazo por tormentas fuertes, ráfagas de viento y caída de granizo para el sur de la provincia de Córdoba.
El fenómeno según la advertencia iba a impactar de manera directa en el departamento General Roca, mientras que en la provincia de San Luis el aviso se extendía sobre la región de General Pedernera.
El alerta oficial, emitido a las 07:03 de este lunes 31 de agosto, tuvo una validez de tres horas desde su publicación.
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Medidas de prevención recomendadas
En el hogar: cerrá y alejate de puertas o ventanas. Mantenete distante de artefactos eléctricos y evitá usar teléfonos con cable. Retirá o asegurá cualquier objeto que el viento pueda arrastrar.
Vía pública: permanecé dentro de construcciones cerradas (casas, escuelas o edificios públicos). Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado.
Precaución en la calle: no te resguardes debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios.
Zonas acuáticas: alejate de inmediato de ríos, lagunas, piletas o playas para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico se reporta? Un frente de tormentas fuertes con ráfagas de viento y probabilidad de granizo.
¿Quién emitió el aviso? El aviso oficial fue emitido por las autoridades meteorológicas.
¿Cuándo fue emitido el aviso? El aviso fue emitido a las 07:03 del lunes 31 de agosto.
¿Dónde se encuentra la alerta? La alerta se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba y en la región de General Pedernera en San Luis.
¿Cómo se recomienda actuar ante la tormenta? Se recomienda permanecer en lugares cerrados y alejarse de objetos que el viento pueda arrastrar.
¿Por qué se emiten estas advertencias? Para prevenir riesgos asociados a tormentas y condiciones climáticas severas.