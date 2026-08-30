Andrea Garrote presenta "Amaru", una obra que replantea los vínculos en la era digital

FOTO: \"Es un flechazo al corazón de la comedia burguesa\": Andrea Garrote y los detalles de su nueva obra.

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- La dramaturga, actriz y directora Andrea Garrote ha compartido detalles sobre su nueva creación, "Amaru", que describe como un "flechazo al corazón de la comedia burguesa". En su obra, Garrote reflexiona sobre el valor de los vínculos en la era de la virtualidad, el papel del humor en la escena y el complejo panorama que enfrenta el circuito independiente.

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito teatral, la obra se presentará el próximo 6 de septiembre en el Teatro Picadero. Garrote comentó que la narrativa de la pieza interrumpe la cotidianidad de una familia de clase media, invitando a repensar el tiempo y las relaciones a través del humor y el pensamiento colectivo, en un contexto donde la cultura nacional atraviesa momentos de preocupación.

Noticias Argentinas - En la previa del estreno, ¿cómo se siente en su rol de autora, directora y actriz en el Teatro Picadero?

Andrea Garrote - Estamos muy satisfechos con el material; hemos estado trabajando en el diseño de luces y sonido que complementa la obra. El Picadero es un lugar muy especial para mí. Aunque el nervio de salir a escena siempre está presente, con el tiempo uno aprende a manejarlo y convierte el proceso en algo más amoroso.

NA - La sinopsis indica una mezcla de relatos. ¿Cómo se integran la comedia y la mística de la serpiente sagrada quechua?

AG - La obra se aleja de la comedia naturalista y se vuelve más fantástica mediante una combinación de apariciones que actúan como metáfora. El término Amaru, que en quechua significa serpiente sagrada, comienza a tener un impacto en una familia de clase media ilustrada. En el programa de mano, bromeé al decir que es "un flechazo aborigen al corazón de la comedia burguesa". Se trata de una autocrítica cariñosa a la clase media, que ama la cultura y lucha por mantener ciertos valores, pero que se encuentra en una situación complicada. Los personajes, a pesar de sus ridiculeces, son observados con amor.

NA - En la trama, hay un pacto con el hijo para limitar el uso de pantallas. ¿Cómo se aborda la desconexión digital en la obra?

AG - La obra se desarrolla en un hogar donde se discute mucho sobre la comunicación; mezclamos conceptos y literatura con humor, que es fundamental para mí. Queremos que el público se emocione, reflexione y se ría; para mí, el humor es esencial en el teatro.

NA - ¿Por qué considera que el teatro sigue siendo el espacio ideal para estos debates frente al lenguaje audiovisual?

AG - El teatro es el foro de pensamiento divertido de la comunidad, un papel que ha tenido a lo largo de la historia. En el audiovisual, la imagen predomina y se presenta de manera más superficial. En el teatro, podemos reírnos juntos de la absurdidad humana y cuestionar nuestros propios estándares de normalidad. No me atrae el teatro "llorón", donde solo se lamenta de forma soberbia. Es más enriquecedor decir: "Miren qué ridículos somos, ¿qué hacemos con esto?".

NA - Desde esta perspectiva colectiva, ¿cómo observa la situación actual del teatro independiente y las políticas públicas?

AG - El teatro independiente enfrenta una fuerte centralización. Sostener una sala hoy es un acto de fe y un sacrificio enorme con poco retorno. Las ayudas del Instituto Nacional del Teatro han quedado desactualizadas. Es vital proteger este ecosistema, ya que es la cuna de las vanguardias y de los jóvenes artistas que alimentan los teatros comerciales. Hay una grave deficiencia en las políticas culturales y un ataque a la idea de una Argentina libre y soberana, que afecta directamente nuestra identidad cultural.

NA - ¿El teatro se reafirma como un espacio de resistencia?

AG - Absolutamente, porque el teatro no depende de la gran industria para existir. Como dice Mauricio Kartun, el teatro independiente es una artesanía regional. Es un arte que podemos crear de manera independiente, un refugio lúdico y resistente para encontrarnos cara a cara.