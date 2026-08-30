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Murió un joven de 26 años tras un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Había sido baleado el sábado por la tarde en Ayacucho al 4100. Fue trasladado al Hospital Provincial con heridas en el cuello y el tórax y falleció durante la madrugada de este domingo. Buscan a dos atacantes.

30/08/2026 | 18:30Redacción Cadena 3 Rosario

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Había sido baleado el sábado por la tarde en Ayacucho al 4100.

FOTO: Había sido baleado el sábado por la tarde en Ayacucho al 4100.

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Un joven de 26 años murió durante la madrugada de este domingo como consecuencia de las heridas sufridas en un ataque a tiros registrado el sábado por la tarde en Ayacucho al 4100, en la zona sur de Rosario.

La víctima fue identificada como Cristian Agustín Robles, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El hecho ocurrió alrededor de las 19.30, cuando dos personas hasta el momento no identificadas ingresaron por un pasillo que conduce a una vivienda y efectuaron varios disparos.

Robles se encontraba en una especie de patio delantero del domicilio cuando recibió los impactos. Tras la balacera, fue trasladado de manera particular al Hospital Provincial, donde ingresó con heridas de arma de fuego en el cuello y el tórax.

El joven quedó internado bajo asistencia médica, pero durante la madrugada de este domingo se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Buscan identificar a los atacantes

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2.

Por disposición del fiscal, personal del gabinete criminalístico trabajó en el lugar del ataque para realizar el relevamiento de la escena, tomar fotografías y recolectar rastros que puedan resultar de interés para la causa.

Además, se ordenó recibir testimonios de familiares y vecinos y relevar cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en el sector.

Desde la Fiscalía indicaron que continúan distintas medidas investigativas destinadas a identificar a los dos agresores y establecer la motivación del ataque.

Lectura rápida

¿Quién fue la víctima del ataque a tiros?
La víctima fue Cristian Agustín Robles, un joven de 26 años.

¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque se registró el sábado por la tarde, alrededor de las 19.30.

¿Dónde sucedió el ataque?
Ocurrió en Ayacucho al 4100, en la zona sur de Rosario.

¿Quién está a cargo de la investigación?
La investigación está a cargo del fiscal Franco Tassini, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas.

¿Qué medidas se están tomando para resolver el caso?
Se están realizando relevamientos en la escena, tomando testimonios y revisando cámaras de seguridad para identificar a los agresores.

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