Rally Mundial: Pajari entra en la historia del WRC cerrando gran un triplete en Paraguay

Sami Pajari y Marko Salminen hicieron historia en el Campeonato Mundial de Rally de la FIA este domingo, al ganar el Rally de Paraguay -Ronda 11- y convertirse en la primera dupla en lograr tres victorias consecutivas de WRC.

La dupla finlandesa sumó Paraguay a su éxito en Estonia y su triunfo en casa en Finlandia, completando un extraordinario triplete con una victoria de 25,8 segundos sobre Hayden Paddon y John Kennard.

La tercera victoria consecutiva de Pajari también redujo considerablemente la diferencia en el campeonato de pilotos. El piloto de 24 años se encuentra ahora a solo 20 puntos del líder Elfyn Evans a falta de tres pruebas, tras haber llegado a Paraguay con una desventaja de 30 puntos.

"Increíble", dijo Pajari al cruzar la meta. “Muchísimas gracias al equipo una vez más. No fue un rally fácil, ni para los pilotos ni para el equipo. Construir un coche tan fiable es la clave del éxito. Es un momento de gran orgullo y estoy muy, muy feliz.”

Pajari tomó el control durante un viernes caótico, donde problemas con los neumáticos e incidentes alteraron repetidamente el orden. Llegó al domingo con 24,1 segundos de ventaja sobre Paddon y, aunque su ventaja se redujo brevemente a 21,5 segundos en el primer tramo de Encarnación, se negó a correr riesgos innecesarios.

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El piloto de Toyota respondió ampliando la diferencia en los dos tramos siguientes y llegó al último Wolf Power Stage con la victoria prácticamente asegurada.

El segundo puesto de Paddon completó un fin de semana memorable en su primera participación en un rally de tierra de máxima categoría del WRC desde 2018.

El neozelandés lideró brevemente el rally el viernes y se mantuvo como el rival más cercano de Pajari a partir de entonces, logrando otro resultado significativo en su temporada de regreso con Hyundai.

"Este podio se siente como tal", dijo Paddon. "Muchos nos daban por perdidos, pero muchos creyeron en mí y nosotros creímos en nosotros mismos. Esto demuestra que nunca hay que rendirse. Sueña, atrévete a creer en tus sueños, y no puedo creer que estemos de vuelta aquí, cerrando el círculo".

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Detrás de los dos líderes, Adrien Fourmaux protagonizó una de las mejores actuaciones del fin de semana, arrebatándole el tercer puesto al líder del campeonato, Evans.

Fourmaux se encontraba a 1 minuto y 51,3 segundos del liderato tras los problemas con los neumáticos del viernes, pero el sábado inició una remontada implacable, reduciendo una desventaja de más de 55 segundos con Evans a tan solo 3,3 segundos al final del día.

El francés se puso por delante en la primera etapa del domingo y mantuvo la presión para terminar 5,1 segundos por delante del galés y a 40,0 segundos de Pajari.

"Ha sido un fin de semana increíble", dijo Fourmaux. "Estar a un minuto y 50 segundos del liderato el viernes por la noche y remontar hasta menos de 50 segundos es simplemente increíble. ¡Qué fin de semana!" Es una lástima para los neumáticos, pero al mismo tiempo fue una lucha muy, muy buena para nosotros lograr remontar".

Evans se conformó con el cuarto puesto, pero conserva el liderato del campeonato con 216 puntos, mientras que Pajari se sitúa segundo con 196. Oliver Solberg es tercero con 175 puntos tras finalizar quinto en la general y ganar la Wolf Power Stage.

El rally de Solberg se vio comprometido desde el viernes cuando su motor se paró durante la frenada mientras lideraba la prueba, lo que obligó a los espectadores a empujar su GR Yaris Rally1 antes de que un pinchazo agravara la pérdida de tiempo.

Josh McErlean llevó su M-Sport Ford a la sexta posición tras un último día lleno de incidentes, durante el cual reparó ingeniosamente una palanca de cambios rota con una llave de 10 mm.

La penúltima etapa de Artigas fue interrumpida con bandera roja y no se reinició tras un accidente en el que se vieron involucrados Takamoto Katsuta y su copiloto Aaron Johnston. Ambos fueron trasladados en helicóptero a un hospital local para someterse a exámenes médicos preventivos.

También hubo un gran éxito local en el WRC2. Diego Domínguez y Rogelio Peñate lograron una victoria soñada ante su afición paraguaya, finalizando séptimos en la general. y con una ventaja de 22,7 segundos sobre Gus Greensmith, tras liderar la categoría desde el viernes.

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Domínguez había cargado con las esperanzas del país anfitrión durante todo el fin de semana, recibiendo los deseos personales de buena suerte del presidente paraguayo Santiago Peña antes del inicio del rally.

“Esta victoria es para todos ellos”, dijo un emocionado Domínguez al llegar a la meta. “Especialmente para mi padre, que me ayudó, me impulsó a conseguir esto y a continuar mi carrera en los rallies. ¡Necesito llorar y tomarme una cerveza urgentemente!”.

Alejandro Galanti sumó otro triunfo en casa al completar el podio del WRC2, detrás de Greensmith, con el australiano Taylor Gill en cuarto lugar.

La victoria de Pajari deja el campeonato de pilotos en una posición muy ajustada, ya que el WRC continúa en Sudamérica y se dirige directamente al Rally Chile Bio Bío del 10 al 13 de septiembre.

En el campeonato de pilotos Evans supera a Pajari por 20 puntos, con Solberg a otros 21 por detrás.

La búsqueda del Toyota Gazoo Racing WRT por su décimo título de constructores, con el que igualaría el récord, también continuará en Chile. El líder del campeonato sale de Paraguay con 554 puntos, 173 por delante del Hyundai Shell Mobis World Rally Team, que suma 381.

La próxima competencia también será sudamericana, el Rally de Chile, dentro de dos semanas.

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de WRC.com