Regreso del frío polar al AMBA: mínimas de 3° y pronóstico semanal

Buenos Aires, 30 agosto (NA) -- El invierno vuelve a hacerse sentir en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la llegada de un nuevo frente frío, de acuerdo a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A lo largo de los próximos días, se experimentarán temperaturas significativamente bajas que marcarán el cierre de la temporada invernal.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, los pronósticos son alentadores para quienes aguardan la llegada de la primavera, ya que no se prevén lluvias durante la semana. En cambio, se anticipa la permanencia de condiciones climáticas estables y una notable presencia del sol, aunque las mañanas serán bastante frías.

Cuándo será el día más frío en el AMBA

De acuerdo con el SMN, el sábado 5 de septiembre se prevé que sea el día más frío, especialmente durante las primeras horas del día. En diferentes sectores del conurbano bonaerense, se anticipan temperaturas mínimas que oscilarán entre 3 y 4 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja en algunas áreas suburbanas.

El frío se sentirá especialmente por la mañana, aunque a medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a mejorar.

Semana sin lluvias y con mucho sol

A pesar del regreso de las temperaturas bajas, las condiciones meteorológicas serán favorables para el AMBA. No se esperan lluvias durante la semana, y el cielo mostrará largos períodos de sol.

Las tardes serán considerablemente más agradables que las mañanas, con temperaturas máximas que alcanzarán cerca de 20 grados en varios días.

Este contraste térmico será uno de los aspectos más destacados: mañanas frías, con registros cercanos a los 3 o 4 grados en el conurbano, y tardes templadas que permitirán una recuperación térmica significativa.

El frío se despide antes de la primavera

La llegada de esta nueva masa de aire frío se produce en los últimos días del invierno y será uno de los últimos grandes episodios de bajas temperaturas antes del cambio de estación.

Por el momento, el panorama que presentan los pronósticos oficiales indica una semana estable, seca y con buena presencia del sol, aunque se prevé un marcado descenso térmico durante las primeras horas del día.

La atención estará centrada especialmente en el próximo sábado, cuando se anticipan las temperaturas más bajas de la semana en la región.

Con este escenario, el invierno parece dispuesto a despedirse del AMBA con frío polar, aunque las tardes soleadas y las máximas cercanas a los 20 grados sugieren que la primavera comienza a asomarse.