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Ponzio habló por primera vez como DT de River tras el triunfo ante Banfield por el Torneo Clausura

El entrenador interino del "Millonario", quien debutó con victoria 3-2 ante el "Taladro", se refirió a su estreno a cargo del banco de suplentes.

30/08/2026 | 17:56Redacción Cadena 3

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Ponzio habló por primera vez como DT de River tras el triunfo ante Banfield por el Torneo Clausura.

FOTO: Ponzio habló por primera vez como DT de River tras el triunfo ante Banfield por el Torneo Clausura.

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El director técnico interino de River Plate, Leonardo Ponzio, se expresó por primera vez desde su asunción tras debutar con una victoria por 3-2 ante Banfield en la séptima fecha del Torneo Clausura.

En una conferencia de prensa, el nuevo DT del "Millonario" evaluó el rendimiento de sus jugadores y el desarrollo del partido disputado en el estadio Florencio Sola.

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"Intentamos jugar por dentro y que les llegue la pelota a los delanteros, Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado", manifestó.

Asimismo, Ponzio explicó que su decisión de asumir el mando del equipo fue consensuada con la Comisión Directiva, luego de la renuncia de Eduardo Coudet. "Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando la propuesta. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara", enfatizó.

Respecto a la calidad de los futbolistas a su disposición, el técnico riverplatense destacó: "Hay un grupo de jugadores impresionante. Hoy se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo".

Ponzio también defendió a Lucas Martínez Quarta, quien ha sido uno de los más criticados tras la eliminación por penales de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana. "Creo que se trata de momentos. A mí también me ha tocado tener todas las miradas. Yo lo veo bien. Lo conozco de chiquito, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho. Tiene calidad, es de selección, jugó en Europa… son momentos", concluyó.

River Plate se prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza en la octava fecha del Torneo Clausura, el próximo domingo a partir de las 19:15 en el estadio Monumental.

Lectura rápida

¿Quién es el nuevo DT de River?
Leonardo Ponzio asumió como director técnico interino.

¿Qué resultado obtuvo en su debut?
Ponzio debutó con una victoria de 3-2 ante Banfield.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El encuentro se disputó en la séptima fecha del Torneo Clausura.

¿A quién defiende Ponzio?
Ponzio defendió a Lucas Martínez Quarta tras las críticas recibidas.

¿Cuál es el próximo rival de River?
River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el próximo domingo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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