EEUU prevé sancionar un banco para restringir transacciones de Irán, afirma Bessent

FOTO: EEUU planea sancionar otro banco en su intento por frenar transacciones de Irán, dice Bessent

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El gobierno de Estados Unidos tiene planes de aplicar sanciones a otro banco esta semana como parte de sus esfuerzos por limitar las transacciones con Irán, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el domingo.

Bessent conversó con The Associated Press en la previa de los encuentros del G20 en Asheville, donde se reunirá de manera separada con homólogos de diversas economías destacadas y de naciones en desarrollo, buscando fomentar la participación en el aislamiento económico de Irán.

"Será violencia financiera si tenemos que hacerlo", declaró Bessent en la entrevista. "Estamos demostrándole a la gente que sabemos quiénes son, ustedes saben quiénes son, y esto tiene que parar".

Bessent había previamente anunciado una nueva iniciativa para presionar a los países que aún mantienen relaciones comerciales con Irán a que cesen sus vínculos financieros con la República Islámica o enfrenten consecuencias de parte de Estados Unidos.