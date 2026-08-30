Boletín de calificaciones del triunfo de River ante Banfield
El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de ambos equipos.
30/08/2026 | 17:03Redacción Cadena 3
FOTO: Thiago Almada en el partido ante Banfield. (Foto:Prensa CARP)
Banfield
Diego Rodríguez: 6
Brandon Oviedo: 5
Renzo Malanca: 3
Nicolas Meriano: 4
Ignacio Abraham: 4
Santiago García: 4
Tomas Adoryan: 4
Ignacio País: 2
Federico Medina: 3
Alexander Machado: 4,50
Matías Hernández: 4
Suplentes
Lisandro Piñero: 5
Bruno Sepúlveda: 7,50
River
Santiago Beltrán: 5
Gonzalo Montiel: 4,50
Lucas Martínez Quarta: 5
Nicolás Otamendi: 5,50
Marcos Acuña: 4,50
Fausto Vera: 5,50
Tobías Andrada: 4,50
Tomás Galván: 4
Thiago Almada: 7
Ángel Correa: 8
Sebastián Driussi: 7