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Deportes

Boletín de calificaciones del triunfo de River ante Banfield

El periodista de Cadena 3 Claudio Giglioni analizó el rendimiento de ambos equipos.

30/08/2026 | 17:03Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Thiago Almada en el partido ante Banfield. (Foto:Prensa CARP)

FOTO: Thiago Almada en el partido ante Banfield. (Foto:Prensa CARP)

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Banfield

Diego Rodríguez: 6

Brandon Oviedo: 5

Renzo Malanca: 3

Nicolas Meriano: 4

Ignacio Abraham: 4

Santiago García: 4

Tomas Adoryan: 4 

Ignacio País: 2

Federico Medina: 3

Alexander Machado: 4,50

Matías Hernández: 4

Suplentes

Lisandro Piñero: 5

Bruno Sepúlveda: 7,50

River

Santiago Beltrán: 5

Gonzalo Montiel: 4,50

Lucas Martínez Quarta: 5

Nicolás Otamendi: 5,50

Marcos Acuña: 4,50

Fausto Vera: 5,50

Tobías Andrada: 4,50

Tomás Galván: 4

Thiago Almada: 7

Ángel Correa: 8

Sebastián Driussi:  7

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