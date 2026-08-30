Aubameyang brilla con el Deportivo y marca en su tercer partido consecutivo en La Liga

FOTO: Aubameyang anota por 3er partido seguido con el Deportivo al inicio de La Liga

LA CORUÑA, España (AP) — El delantero del Deportivo La Coruña, Pierre-Emerick Aubameyang, ha logrado anotar en tres encuentros seguidos al inicio de la temporada de La Liga española.

El atacante gabonés, quien se unió al Deportivo procedente del Olympique Marsella durante el receso de temporada, volvió a marcar el domingo, contribuyendo a que su equipo recién ascendido obtuviera una ventaja de 2-0 sobre Valencia.

Aubameyang completó un contragolpe, resistiendo la presión de dos defensores, eludiendo a uno y picando el balón por encima del portero rival.

El partido culminó con un marcador de 3-1, marcando así la primera victoria del Deportivo desde su regreso a la división de honor. Aubameyang, de 37 años, ya había anotado anteriormente en los empates 1-1 contra Elche y Málaga en La Liga.

Antes de regresar al Marsella para una segunda etapa procedente del club saudí Al Qadsiah en 2025, Aubameyang tuvo pasos por Chelsea, Barcelona y Arsenal tras su destacada carrera en Borussia Dortmund.