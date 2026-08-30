Haití: emotivos funerales de 4 víctimas del ataque de pandillas que dejó 47 muertos

FOTO: Cientos de personas asisten a funerales de 4 de las 47 víctimas de ataque de pandilla en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — Cientos de residentes asistieron el domingo a un funeral en una iglesia cercana a la capital, donde se despidieron de cuatro de las 47 personas asesinadas por pandillas en un ataque que ha conmocionado a una nación sumida en la violencia.

Los asistentes, con lágrimas en los ojos, levantaban las manos y gritaban mientras los ataúdes eran llevados a la iglesia en la comunidad agrícola de Kenskoff.

"Agradecemos a todos los que vinieron en solidaridad con las familias que han perdido a sus seres queridos", expresó el pastor Jean Robert Dorlus. "Dios abrirá un espacio para recibirlos".

En el interior de la iglesia, la comunidad se mecía al son de música góspel, con muchos sollozando. La cantidad de asistentes fue tal que decenas de personas quedaron afuera, observando desde las ventanas mientras rendían homenaje a los fallecidos: una madre, un padre y su hijo, junto a un hombre de 70 años que fue incendiado por los atacantes.

"Los conozco desde hace mucho tiempo", comentó Yvon Marleus, un residente de Kenscoff que perdió a un primo en el ataque. "Son personas respetadas en la comunidad".

Durante el ataque, las pandillas secuestraron a más de 50 personas, aunque recientemente liberaron a seis niños y siete mujeres tras la intervención de líderes comunitarios y UNICEF.

Este suceso se considera uno de los peores secuestros masivos en Haití en años. Los sobrevivientes han realizado protestas, culpando a la policía por no prevenir el ataque.

"No actuaron a tiempo para detener la masacre", afirmó Marleus.

La Policía Nacional de Haití ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias del ataque y si hubo complicidad o negligencia por parte de sus miembros.

Fuera de la iglesia, civiles armados vigilaban, preparados para enfrentar cualquier nuevo ataque de pandillas, con el apoyo de agentes de policía presentes en el lugar.

Jean Calixte Juste, otro residente de Kenscoff, relató que él y dos primos lograron sobrevivir. "Estuve a punto de morir", recordó. "Casi me caigo a un barranco mientras corría. Ha sido la peor noche que he vivido".

A pesar de no conocer a las cuatro víctimas del funeral, Juste expresó su deseo de honrar su memoria. Aún se desconoce cuándo se llevarán a cabo los funerales de las demás víctimas.

Al finalizar la misa, la multitud ascendió una empinada colina, siguiendo las carrozas fúnebres que transportaban los féretros hacia un cementerio cercano. "¡El gobierno mató a mi familia!", gritaban algunos dolientes.

El papa León XIV condenó la masacre, expresando su cercanía en oración a las víctimas y sus familias. "Hago un llamado sincero a todos los responsables para que asuman un compromiso concreto de garantizar la seguridad de la población y poner fin a toda forma de violencia", subrayó.

Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señaló que en el ataque del 23 de agosto participaron cerca de 150 pandilleros armados. Indicó que inicialmente asesinaron a 13 personas que intentaron huir y luego persiguieron a otras 50 que buscaron refugio en una iglesia. "Después de obligarlas a salir, ejecutaron a 22 en el patio y a 12 más detrás del recinto", explicó.

Decenas de personas resultaron heridas y más de 2.600 quedaron sin hogar. En total, la violencia de pandillas ha desplazado a casi 1,5 millones de personas en Haití, donde se reportaron más de 3.050 muertes en los primeros seis meses del año, según la ONU.

Las pandillas controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y buscan expandir su territorio en Kenscoff. "Estoy listo para irme", expresó Juste. "Porque después de esto, no creo que podamos sobrevivir a otro gran ataque".