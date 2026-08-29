Fin de semana inestable en Córdoba: cuándo llegan las tormentas y cómo seguirá el tiempo

El tiempo cambiará en Córdoba durante este fin de semana, con lluvias, tormentas y actividad eléctrica en distintos sectores de la provincia. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad comenzará a hacerse sentir desde este sábado y continuará durante buena parte del domingo.

Para la noche de este sábado se esperan tormentas en el sur de Córdoba, por lo que el cierre de la jornada estará marcado por la posibilidad de precipitaciones y un aumento de la inestabilidad.

Cómo estará el tiempo el domingo en Córdoba

El domingo será la jornada más inestable del fin de semana. En la ciudad de Córdoba se espera una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17, con condiciones que podrían favorecer la formación de tormentas.

Durante la tarde podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas en la capital provincial, mientras que hacia la noche se prevén chaparrones.

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La inestabilidad también podría alcanzar distintos puntos del interior cordobés, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del pronóstico y a eventuales alertas meteorológicas.

Cuándo vuelve el buen tiempo

El cambio de condiciones comenzará a notarse el lunes. Para ese día se espera una mejora del tiempo, con aparición del sol y cielo algo nublado.

Las temperaturas también comenzarán a recuperarse: la mínima será de 10 grados, mientras que la máxima llegará a 21 grados.

El martes se consolidará el escenario más estable, con cielo despejado y temperaturas en ascenso. Se espera una mínima de 13 grados y una máxima de 24 grados.

Pronóstico para los próximos días

Sábado: tormentas durante la noche, especialmente en el sur provincial.

Domingo: jornada inestable, con posibles tormentas eléctricas aisladas durante la tarde y chaparrones por la noche. Mínima de 9° y máxima de 17°.

Lunes: mejora, sol y cielo algo nublado. Mínima de 10° y máxima de 21°.

Martes: cielo despejado y ascenso de temperatura. Mínima de 13° y máxima de 24°.