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Encuentro en la Parrilla con "Carafea" y Manu Córdoba: quién cocinó el mejor corte de carne

Con la conducción de Alejandro Bustos, Cadena 3 llevó a cabo una nueva transmisión desde La Matera, en Sinsacate.

29/08/2026 | 14:30Redacción Cadena 3

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Se vivió en La Matera un nuevo Encuentro en la Parrilla con

FOTO: Se vivió en La Matera un nuevo Encuentro en la Parrilla con "Carafea" y Manu Córdoba.

Encuentro en la Parrilla con

FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

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FOTO: Encuentro en la Parrilla con "Carafea": Cadena 3 transmite desde La Matera.

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Este sábado se lleva a cabo una nueva edición de Encuentro en la Parrilla en el complejo La Matera, ubicado en Sinsacate.

Los invitados de esta jornada fueron los integrantes del reconocido grupo catamarqueño de folclore Carafea y el santafesino Manu Córdoba.

Además de deleitar a los oyentes con sus canciones, fueron desafiados a competir en la preparación del asado, como se acostumbra cada sábado en la competencia de cuadriles

Cabe decir que este viernes Carafea estuvo presente arriba del escenario en El Carnaval de Los Tekis, que se realizó en Plaza de la Música, y hasta compartieron canciones junto a la histórica banda jujeña.

Finalmente, el ganador de la preparación del mejor cuadril fue Manu Córdoba, quien aprovechó para contar que se presentará el viernes 9 de octubre en la Sala del Rey. Ese día también estará Carafea y muchos artistas más.

Lectura rápida

¿Qué evento se lleva a cabo este sábado? Una nueva edición de Encuentro en la Parrilla.

¿Quiénes son los invitados? Los integrantes del grupo catamarqueño de folclore Carafea y Manu Córdoba.

¿Dónde se realiza el evento? En el complejo La Matera, ubicado en Sinsacate.

¿Qué hicieron Carafea el viernes? Estuvieron en El Carnaval de Los Tekis en Plaza de la Música.

¿Qué actividad adicional tendrán los invitados en el evento? Competir en la preparación del asado.

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