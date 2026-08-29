Franck Kessie regresa al Atalanta tras fallido fichaje de Juventus
El mediocampista Franck Kessie firmó con el Atalanta, su primer club en Europa, luego de un intento de fichaje por parte de la Juventus que no prosperó por cuestiones financieras.
FOTO: Franck Kessie regresa al Atalanta tras el intento de fichaje de Juventus
BERGAMO, Italia — El mediocampista y capitán de Costa de Marfil, Franck Kessie, se unió al Atalanta el pasado sábado, marcando su regreso al club donde comenzó su carrera en Europa.
El equipo de la Serie A anunció que Kessie ha firmado un contrato por varios años, aunque no se han revelado los términos específicos. La Juventus había mostrado interés en incorporarlo, pero el entrenador Luciano Spalletti mencionó que existían inconvenientes relacionados con las normas de juego limpio financiero.
"Si no vendemos a alguien, es difícil considerar nuevas incorporaciones", declaró Spalletti el viernes.
Kessie, de 29 años, se unió al Atalanta por primera vez en 2015, siendo asignado al equipo juvenil del club de Bérgamo. Tras un préstamo en el Cesena, hizo su debut en la Serie A en 2016, anotando un doblete en su primer partido. Posteriormente, tuvo pasos destacados por el AC Milan, el Barcelona y el Al-Ahli de Arabia Saudita.
Bajo la dirección de Maurizio Sarri, el Atalanta logró una victoria ante el Sassuolo en su primer encuentro de la Serie A el fin de semana anterior y se prepara para enfrentar al Bologna el lunes.
En el ámbito internacional, Kessie contribuyó a que Costa de Marfil alcanzara, por primera vez, las etapas de eliminación directa en el Mundial de este año, anotando un gol en la fase de grupos contra Alemania.
Lectura rápida
¿Quién es Franck Kessie?
Es un mediocampista y capitán de Costa de Marfil, recientemente regresó al Atalanta.
¿Qué club firmó Kessie?
Firmó un contrato con el Atalanta, donde comenzó su carrera en Europa.
¿Por qué no se unió a la Juventus?
La Juventus intentó ficharlo, pero hubo problemas con las normas de juego limpio financiero.
¿Cuándo hizo su debut en la Serie A?
Kessie debutó en la Serie A en 2016 con el Atalanta, anotando un doblete.
¿Qué logró Costa de Marfil en el Mundial?
La selección llegó a las rondas de eliminación directa por primera vez, con un gol de Kessie en la fase de grupos.
[Fuente: AP]