Franck Kessie regresa al Atalanta tras fallido fichaje de Juventus

BERGAMO, Italia — El mediocampista y capitán de Costa de Marfil, Franck Kessie, se unió al Atalanta el pasado sábado, marcando su regreso al club donde comenzó su carrera en Europa.

El equipo de la Serie A anunció que Kessie ha firmado un contrato por varios años, aunque no se han revelado los términos específicos. La Juventus había mostrado interés en incorporarlo, pero el entrenador Luciano Spalletti mencionó que existían inconvenientes relacionados con las normas de juego limpio financiero.

"Si no vendemos a alguien, es difícil considerar nuevas incorporaciones", declaró Spalletti el viernes.

Kessie, de 29 años, se unió al Atalanta por primera vez en 2015, siendo asignado al equipo juvenil del club de Bérgamo. Tras un préstamo en el Cesena, hizo su debut en la Serie A en 2016, anotando un doblete en su primer partido. Posteriormente, tuvo pasos destacados por el AC Milan, el Barcelona y el Al-Ahli de Arabia Saudita.

Bajo la dirección de Maurizio Sarri, el Atalanta logró una victoria ante el Sassuolo en su primer encuentro de la Serie A el fin de semana anterior y se prepara para enfrentar al Bologna el lunes.

En el ámbito internacional, Kessie contribuyó a que Costa de Marfil alcanzara, por primera vez, las etapas de eliminación directa en el Mundial de este año, anotando un gol en la fase de grupos contra Alemania.