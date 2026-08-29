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El mensaje de Milei para Las Leonas tras ser campeonas del mundo

El seleccionado albiceleste derrotó por penales a Países Bajos y el mandatario nacional se expresó en las redes sociales.

29/08/2026 | 15:25Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El mensaje de Milei para Las Leonas tras ser campeonas del mundo.

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El presidente Javier Milei felicitó a la selección argentina femenina de Hockey, más conocida como Las Leonas, por la obtención del Mundial en la gran final ante Países Bajos.

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"VAMOS LEONAS CARAJO...!!!", manifestó Milei en su cuenta personal de la red social X para festejar la victoria del conjunto dirigido por Fernando Ferrara.

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El tuit fue reposteado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el mismo sentido, se expresó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien celebró: "Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!".

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La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

Sofía Cairó hizo el gol que le dio el tercer título mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010.

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Lectura rápida

¿Quién felicitó a Las Leonas por su victoria? El presidente Javier Milei felicitó a Las Leonas por su obtención del Mundial.

¿Qué logró la selección argentina femenina de Hockey? Las Leonas obtuvieron el Mundial tras vencer a Países Bajos.

¿Cuándo ocurrió la celebración de Milei? Milei celebró la victoria el 29 de agosto de 2026.

¿Quién fue la gran figura del partido? La arquera Cristina Cosentino fue la gran figura al tapar tres penales.

¿Cuántos títulos mundiales ha ganado Las Leonas? Las Leonas han ganado tres títulos mundiales, en Perth 2002, Rosario 2010 y el último en 2026.

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