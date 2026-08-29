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Cuatro inmigrantes detenidos por agredir a soldados en Ceuta tras nuevos incidentes

Cuatro inmigrantes de Marruecos fueron arrestados en Ceuta por lanzar piedras a soldados. Este es el segundo incidente violento en la ciudad autónoma en menos de una semana.

29/08/2026 | 16:02Redacción Cadena 3

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Miles de migrantes africanos permanecen en Ceuta.

FOTO: Miles de migrantes africanos permanecen en Ceuta.

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Buenos Aires, 29 agosto (NA)-- Cuatro inmigrantes de Marruecos fueron arrestados esta tarde en Ceuta por atacar con piedras a una patrulla de soldados españoles, según informaron fuentes oficiales.

Los militares llevaron a cabo una persecución de los agresores, durante la cual uno de los soldados resultó herido.

Este evento marca el segundo incidente violento en la ciudad autónoma de España, situada en el norte de África. El primer caso involucró la detención de 12 inmigrantes marroquíes, quienes también apedrearon un vehículo militar, lo que provocó heridas en un soldado. De esos detenidos, once fueron expulsados hacia Marruecos, según reportes de la prensa local.

Tanto el Gobierno de Ceuta como el Ejecutivo central han condenado estos episodios de violencia. Por su parte, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, sostiene que estos hechos son "consecuencia de un Gobierno irresponsable".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su intervención en el Congreso de los Diputados, afirmó que se continuará con la devolución a Marruecos de aquellos migrantes que no cumplan con los requisitos de asilo, de acuerdo a un informe del sitio RFI.

"Llamo a la calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque (…) la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad" que enfrenta este pequeño territorio español de 18,5 km2, destacó Grande-Marlaska en el Congreso en Madrid.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Ceuta?
Cuatro inmigrantes fueron detenidos por apedrear a soldados españoles.

¿Quiénes fueron arrestados?
Los detenidos son inmigrantes provenientes de Marruecos.

¿Cuándo ocurrieron los incidentes?
Los hechos ocurrieron el 29 de agosto.

¿Dónde se registraron los incidentes?
En la ciudad autónoma de Ceuta, ubicada en el norte de África.

¿Por qué se condenan estos actos?
Los gobiernos locales y nacionales consideran que son episodios de violencia inaceptables.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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