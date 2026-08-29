Fallo judicial protege a estudiantes de deportación por criticar a Israel en EE.UU.

SAN JOSÉ, California, EE.UU. — Una jueza federal en California, apoyándose en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ha dictaminado que el gobierno federal está violando los derechos de aquellos que critican la guerra de Israel en Gaza. La decisión responde a un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por deportar a no ciudadanos que, según se alega, han perturbado los campus universitarios al expresar sus opiniones.

La jueza Noël Wise, en su fallo emitido el viernes, otorgó una victoria al periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que había señalado que muchos estudiantes internacionales temían pronunciarse debido a la amenaza de deportación.

La resolución se basa en gran medida en un fallo previo de un juez federal en Boston, que había determinado que el gobierno de Trump había violado la Constitución al apuntar a individuos no ciudadanos únicamente por su apoyo a los palestinos y su crítica a Israel.

Wise destacó que las libertades de expresión y de prensa son "fundamentales para la democracia en Estados Unidos". La jueza hizo referencia a violaciones relacionadas con la libertad de expresión y la imprecisión que infringen las Enmiendas Primera y Quinta, desestimando partes de las políticas de deportación del gobierno federal.

La jueza también mencionó las represalias que sufrieron en marzo de 2025 las autoridades migratorias contra quienes apoyaron a los palestinos y criticaron las acciones de Israel, que han sido catalogadas como genocidio por un creciente número de expertos, incluidos comisionados por un organismo de la ONU. Asimismo, citó represalias contra quienes criticaron a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, tras su asesinato en septiembre pasado.

"Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan", afirmó la jueza en su sentencia.

Wise enfatizó que "esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente". Añadió que es posible "odiar simultáneamente el contenido del discurso de una persona y amar al país que aprecia la libertad de permitirlo". "La protección celosa de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la poderosa ausencia de miedo de nuestro país", concluyó.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha emitido comentarios sobre la decisión.

Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, que impulsó la demanda, celebró el fallo. "En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo", afirmó en un comunicado.