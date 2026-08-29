Bolivia avanza en el caso de femicidio con nueva imputación a asesor presidencial

LA PAZ, Bolivia — La fiscalía del país andino ha dado un paso más en la investigación que involucra al asesor presidencial Fernando Cerimedo, al presentar una segunda imputación en su contra, esta vez por enriquecimiento ilícito. Esta decisión llega en un contexto de agitación política tras el ataque que sufrió su novia, quien fue baleada por dos hombres.

Cerimedo, un estratega digital argentino, se encuentra detenido en un penal de Santa Cruz por una acusación de tentativa de femicidio y compareció de manera virtual durante la audiencia judicial que se llevó a cabo en La Paz. En esta audiencia, la fiscalía reveló que se hallaron sumas de dinero en distintas propiedades vinculadas al asesor.

A pesar de no tener un cargo formal en el gobierno, Cerimedo desempeñó un papel clave en la campaña electoral de Rodrigo Paz, quien se convirtió en presidente, y estuvo presente en varias actividades oficiales, según informó el vocero presidencial José Luis Gálvez. La relación entre Cerimedo y el presidente ha sido objeto de controversia, especialmente tras la difusión de fotografías que muestran al asesor junto a Paz y otros ministros.

En la audiencia cautelar, Cerimedo defendió su presencia en Bolivia, argumentando que había venido para establecer sus empresas digitales y que había mantenido una relación de amistad con el presidente. "Lo de Nadie Beller (su novia) fue una aventura y toda la acusación se basa en Tik Tok. Me arruinó la vida", declaró.

Beller, una abogada de 33 años, ha acusado a Cerimedo de haber contratado sicarios para asesinarla con el objetivo de silenciarla. La mujer logró sobrevivir a tres disparos. En sus declaraciones, ella ha vinculado a Cerimedo con presuntos actos de corrupción en el gobierno, lo que ha desatado un escándalo que afecta a Paz y a varios miembros de su administración.

El presidente Rodrigo Paz se distanció públicamente de Cerimedo, afirmando que este nunca tuvo autorización para actuar en nombre del gobierno. "Jamás tuvo autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia", enfatizó en un mensaje televisado.

La fiscalía también reportó que durante los allanamientos realizados en las propiedades de Cerimedo se confiscaron aproximadamente 500.000 dólares, así como euros en cantidades no especificadas. En respuesta, Cerimedo afirmó que sus ingresos anuales ascienden a un millón de dólares.

Además, es relevante mencionar que Cerimedo fue asesor en la campaña presidencial del presidente argentino Javier Milei y ha trabajado en diversas campañas de la derecha en otros países de la región.